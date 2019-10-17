Haftalık Bağımsız Gazete 17 Ekim 2019
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Sallanmaya vakit yok!

Kozyatağı ve Rasimpaşa mahalle muhtarlıkları afet eğitimlerine başladı

Sallanmaya vakit yok!
GazeteKadıköy

İstanbul’u ardı ardına sallayan depremlerden sonra mahalle muhtarlıkları da harekete geçti. Rasimpaşa Muhtarlığı’nda yapılan deprem toplantısının ardından Kozyatağı Mahalle Muhtarlığı da “Sallanmaya vakit yok” sloganıyla afet eğitimlerine başlıyor. Kadıköy Belediyesi desteğiyle Marmara Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği tarafından verilecek eğitimler; farkındalık, ilkyardım ve yangın olmak üzere üç başlıkta toplanıyor. 20 Ekim Pazar günü saat 14.00’te Kozyatağı Kültür Merkezi’nde verilecek eğitimlere herkes katılabilir.

RASİMPAŞA'DA EĞİTİMLER 

Rasimpaşa Muhtarlığı da eğitimlere devam ediyor. 9 Ekim Çarşamba günü Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü Kentsel Arama Kurtarma Takımı ekiplerinin mahalleliye verdiği eğitimin ikincisi 19 Ekim Cumartesi günü saat 11:00'de Tasarım Atölyesi Kadıköy'de (TAK) devam edecek.

Etiketler; #afet hazırlık #afet #deprem
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