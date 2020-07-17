Haftalık Bağımsız Gazete 17 Temmuz 2020
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‘Üretici Kooperatifi Pazarı’ açıldı
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Salı Pazarı’nda ‘Üretici Kooperatifi Pazarı’ açıldı

Kadıköy Salı Pazarı’nda faaliyete geçen “Üretici Kooperatifi Pazarı”nın açılışı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın katılımıyla gerçekleşti

Salı Pazarı’nda ‘Üretici Kooperatifi Pazarı’ açıldı
GazeteKadıköy

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na pazar ziyaretinde  annesi Hava İmamoğlu ve oğlu Semih İmamoğlu ile birlikte İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş. (İSYÖN) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Günaydın da eşlik etti. 

İBB Başkanı İmamoğlu, annesi ile birlikte üretici kadınlar ve vatandaşlarla sohbet etti, çay içti. Zonguldak Devrek’ten gelen kadın girişimciler, İmamoğlu’na ev yapımı ürünlerini ikram etti. Kadıköy Salı Pazarı’nda olduğu gibi Beşiktaş’ta da bir pazar açmayı planladıklarını belirten İmamoğlu, “Üreticiyle tüketiciyi buluşturma çabamızın ilk günü. Üreticiyle tüketiciyi buluşturacağız. Burada, İstanbul’un muhtelif köylerden gelen, topraksız tarım yapan, İstanbul dışından kooperatifler olarak buraya gelip bu pazarda satış yapan dostlarımız var. Bizim amacımız; toprağımızın bereketini İstanbul halkı ile taptaze buluşturabilmek.” dedi. Konuşmasının ardından pazarı gezen İmamoğlu, vatandaşların yoğun ilgisi altında pazardan ayrıldı.

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