Sahilde paten keyfi

Yaz aylarının vazgeçilmez aktivitelerinden biri paten kaymak. Peki bilmiyorsanız nasıl öğreneceksiniz? Paten eğitmenlerine ve paten kayanlara sorduk

Miray GÜLOVA

Yaz aylarının aktivite yerlerini sahiller oluşturuyor. Günlük hayatın koşuşturmasından bunalan yediden yetmişe herkes hafta sonu aktivitelerini sahile taşıyor. Bisikletle turlayanlar, taşınabilir sandalyelerini getirip çay kahve içenler ve yürüyüş yapanların yanı sıra en çok gördüğümüz aktivitelerden biri de paten kaymak. Son dönemlerde oldukça popüler olan bu aktivitenin ana merkezlerinden biri de Suadiye sahil. Genç arkadaş gruplarından çocuklu ailelere kadar geniş bir kitleye hitap eden bu etkinlikte eğer paten kaymayı bilmiyorsanız sizi en temelden yetiştirecek olan eğitmenler de bulunuyor. Bizde eğitmenlerle ve paten kayanlarla konuştuk.

“ÇOCUKLA ÇOCUK OLMAK GEREKİYOR”

Jiyan Ayazdır (Eğitmen): “ Bundan 5 yıl öncesinde patenle iç içe olan Volkan hocamız paten süremediği için düşenleri kolunu kıranları görünce onlar için kurs vermeye başladı. Zamanla istek çoğaldı. Çocuklara eğitim vermek konusuna gelirsek; çocukla çocuk olmak gerekiyor. Bunların hepsi bir sabır işi. Mesela 3.5 yaşında bir çocuğa paten kaymayı öğretmek için oyunlarla bunu harmanlamak gerekiyor. ‘hadi ebelemece oynayalım’ şeklinde derslere odaklanmalarını sağlıyoruz”

Yusuf Başer (Eğitmen) “Başta düşme eğitimiyle başlıyoruz. Çünkü kişilerde düşme korkusu çok fazla. Düşme korkusunu çimde yenmelerini sağlıyoruz. Daha sonra ilk adımlar başlıyor. 4 derste frenleri dönmeleri vesaire öğrendikten sonra sahili turlayacak seviyeye geliyorlar. Çocuklarını getiren aileler için ailelerinin gözetiminde ders veriyoruz. Hatta çocuklardan heves eden bazı aileler de ders almaya başlıyorlar. Bazen çocuklarıyla beraber ders alanlar ailelerde oluyor“

“EN YAŞLI ÖĞRENCİMİZ 72 YAŞINDA”

Tunay Kanar (Eğitmen ) Genelde 3.5-4 yaş arası ders veriyoruz ama aslında yaş aralığımız 60-70’e kadar çıkıyor. En yaşlı öğrencimiz 72 yaşında. Dersler genelde bir saat. Yeni gelenler için heves için mi yoksa gerçekten istekli mi olup olmadığını anlamamız için yarım saatlik derslerimiz de var. Eğer devam etmek isterse 1 saate çıkartıyoruz. Başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar derslerimiz var.”

“RÜZGAR YÜZÜNÜ OKŞUYOR

Hande Gürsoy : Ben paten kaymayı 8 yaşında kendi kendime öğrendim. Şimdi de çocuklarıma öğretmeye çalışıyorum. Paten kayarken rüzgârın yüzünüzü okşaması çok güzel bir his. Hiçbir şeyden bu kadar keyif almıyorum. Kozyatağı’nda oturuyoruz çok sık gelemiyoruz maalesef ama mümkünse 2 haftada bir geliyoruz.

Ayşe Gürsoy (Hande Gürsoy’un kızı): “Paten kaymayı çok seviyorum. 9 yaşındayım iki yıl önce 7 yaşındayken paten kaymaya başladım. Annemin yaşına kadar paten kaymak istiyorum.”

Ömer Gürsoy (Hande Gürsoy’un oğlu): 6 yaşındayım Paten kaymaya yeni başladım çok seviyorum ileride daha iyi bir patenci olmak istiyorum.”

Nil Koyuncu (12) ”Arkadaşımın yazlığında canımız sıkılıyordu. O paten kaymayı biliyordu bana da öğretti. Ben de otoparkta pratik yapa yapa öğrendim. Ayda 2 kere paten kayıyorum Kadıköy’de yaşıyorum Suadiye’ye paten kaymak için geliyorum. Paten kaymayı çok seviyorum ve asla bırakmayı düşünmüyorum.”

Hilal Yaman: “Çok iyi paten kayabiliyorum pembe bir patenim vardı eskiden onunla patene başladım. Ataşehir Kayışdağı’nda oturuyorum Suadiye sahile patenle geliyorum. Arkadaş ortamıyla Suadiyede takılmak güzel oluyor o nedenle buraya geliyorum. “

Mustafa Saraç: “Ben patene daha geçen gün başladım. Buraya kaykay sürmeye geldiğimde paten süren arkadaşlarıma çok özeniyordum. Gittim bir paten aldım kendime. Kaykay sürdüğüm için patende zorlanmadım. Sadece durma sıkıntım oluyor onun dışında her şey iyi Sultanbeyli’den geliyorum buraya. Tüm arkadaşlarım burada ve sevdiğim bir ortam var o nedenle ben de hep buradayım.”