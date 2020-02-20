Sağlıklı çocuklar için sorumlu aileler

Çocuk gelişiminde bilinçli ebeveynler yetiştirmek isteyen Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) Kadıköy Belediyesi iş birliğiyle anne ve baba destek programlarına devam ediyor

Erken çocukluk alanında bilimsel eğitim ve savunu çalışmaları yürüten Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), anne ve babaların çocuk gelişimi konusundaki rollerini güçlendirmek amacıyla 1993 yılından bu yana bir takım eğitimler düzenliyor. Anne ve babanın çocuk gelişiminde aktif rol ve sorumluluk alması amacıyla Kadıköy Belediyesi kreşlerinde AÇEV gönüllü eğitimcileri Murat Şişman, Sanem Sabuncu ve Nur Türek Gündüz tarafından uygulanan programa katılan 13 baba ve 35 anne başarı sertifikalarını aldı. 18 Şubat Salı günü Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Kültür Çocuk Merkezi’nde yapılan törende ebeveynler keyifli anlar yaşadı.

Törende kısa bir açılış konuşması yapan Kadıköy Belediyesi Çocuk Yuvası Sorumlusu Derya Şirin “Dünyada en zor, en keyifli ama bir o kadar da kutsal olan şey anne-baba olmaktır. Anne babanın zorlandığı konulardan bir tanesi mükemmel olmaktır. Mükemmelliğe giden yolda uzman kişilerden destek almak çok önemli bir husustur. Bu sebepten 13 hafta boyunca destek almak için bu programa katılan tüm ebeveynlere teşekkürlerimi iletiyorum.” dedi.

NEDEN KATILDIM?

Sertifikalarını alan anne babalara neden bu programa katıldıklarını sorduk:

Onur Hakyemez: Programa katılma sebebim çocuklarımızla daha fazla kaliteli zaman geçirmemizi sağlayacak bilgileri uzmanların bakış açısından öğrenmek istememdi. Çocuklarımızla ilişkilerde empati yapılması gerektiğini, yapılan hatalara bağırmak yerine çözüm aranması, ortak bir yol bulunması gerektiğini öğrendim.

Pınar Erdil: Anne destek programında anne olmanın zor yanlarını bir kez daha gördüm. Özellikle demokratik anne olma tutumunda faydalı bilgiler edindim. Özellikle çocuğa ödül verilmemesi gerektiği onun yerine takdir edilmesi gerektiği çok kullanacağım bilgiler arasında. Programa katılmamdaki amaç sorumlulukların bilincinde bir ebeveyn olmak istemem.

Demet Güven Akyıldız: Programa katılmadan önce doğru bildiğimi zannettiğim ama aslında yanlış olan bilgiler olduğunu gördüm. Bu bilgiler çocuğuma karşı tutumlarımın değişmesine sebep oldu. Katılım amacım çocuğumla daha sağlıklı bir iletişim kurmaktı.