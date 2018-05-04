Haftalık Bağımsız Gazete 05 Mayıs 2018
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Robotlar Kadıköy’de yarıştı

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Mekatronik ve İnovasyon Günleri (MİG’18) 26-27 Nisan tarihlerinde Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’nde gerçekleşti

Robotlar Kadıköy’de yarıştı
Alper Kaan YURDAKUL

Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği bünyesindeki akademisyenler ve Marmara Üniversitesi öğrenci kulüpleri tarafından üçüncü kez düzenlenen mekatronik proje yarışması temalı “Mekatronik ve İnovasyon Günleri” (MİG)  26-27 Nisan günlerinde gerçekleşti. Etkinlik, Türkiye genelinde mühendislik ve teknolojik alanlarda eğitim alan öğrencilerin ve ilgili kişilerin projelerini aynı platformda yarıştırma imkânı sundu. Katılımcıların kodlayarak tasarladığı robotlar farklı pistlerde birçok dalda yarışma imkânı buldu. Etkinliğe Kadıköy Belediye Başkanı  Aykurt Nuhoğlu ve Kadıköy Belediye Başkanı Yardımcısı Onur Temurlenk  katıldı.

“FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTİYORUZ”

Etkinliğin Genel Koordinatörlerinden Mücahit Gül amaçlarını, “Yarışmacılara mekanik, elektrik, elektronik, optik, bilgisayar donanım ve yazılım bileşenlerinden oluşan endüstriyel alanlarda, elektronik parça bütünü ve iletişim sistemlerinin tasarımını yapabilme, geliştirme, elektronik aksanları arası ilişki kurabilme ve bunları kurallar içinde test edebilme kabiliyetini kazandırmak istiyoruz. Orta ve yükseköğrenim gören öğrencilerin temel anlamda mekatronik kapsamında merak duygularının, araştırma, sorgulama ve onların bu alanda öğrenme isteklerinin tetiklenmesini sağlamak ve bu konuda bir farkındalık oluşturmak ilk amacımız. Marmara Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel, teknolojik ve akademik faaliyetlerde etkin rol alması, değerinin korunması ve yükseltilmesi için çok yerinde bir proje oldu. Bu etkinliğin bir diğer faydası ise endüstriyel firma yetkilileri ile öğrencileri aynı platformda buluşturabilmemiz.” şeklinde açıkladı.

Etiketler; #aykurt nuhoğlu #alper kaan yurdakul #marmara üniversitesi #inovasyon #kadikoy #robot
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