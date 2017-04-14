Robotlar Göztepe’de yarışacak

“Marmara Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Kulübü” tarafından geçen yıl ilki düzenlenen “Marmara Mekatronik ve İnovasyon Günleri” isimli robot yarışmasının ikincisi 27-28 Nisan günlerinde Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde düzenleniyor

Türkiye genelindeki vakıf üniversiteleri, devlet üniversiteleri, meslek yüksek okulları ve lise öğrencileri ile yurtdışından uluslararası üne sahip üniversitelerden de izleyici ve yarışmacıların yer aldığı geçen yılki etkinlikte katılımcılar projelerini sergilemiş ve robotlarını kıyasıya yarıştırmıştı.

Bu yıl yine aynı heyecan ile 27-28 Nisan 2017 tarihlerinde Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde ikincisi yapılacak olan etkinlikte katılımcılara;

Sumo Robot Kategorisi, Mini Sumo, Mikro Sumo, Mega Sumo, Arazi Robot Kategorisi,

Multikopter Robot Kategorisi, Serbest Proje Kategorisi, Festo Görev Tamamlama Proje Kategorisi, Lisans Bitirme Tezi Proje Kategorisi olmak üzere 8 farklı kategoride yarışma imkânı sunuluyor. Bunun yanında yarışmalar ile eş zamanlı olarak düzenlenen kariyer günlerinde de alanında iddialı firmalar katılımcılarla bir araya getirilecek.

Kayıt yaptırmak ve Başvurmak için: http://mig.etkinlik.marmara.edu.tr/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.