“Rize'nin karakovanı Kadıköylü arılara ev oldu”

Kuyubaşı'nda 24 yıldır bakkal dükkanı işleten Rizeli Fatih Bostan, babasının yaptığı karakovanı, O’na olan özlemini gidermek için bakkalının önündeki ağaca koydu

Kadıköy Kuyubaşı'nda ağaca konan karakovanın arılara yuva olduğunu duyduğumda şaşırdım. Sonra kafamda birçok soru ardı ardına sıralandı. Yanıtlar için etrafında ‘Laz bakkal’ olarak tanındığını öğrendiğim Fatih Bostan'ın kapısını çaldım. Anadolu insanının sıcaklığını hala diri tutan Bostan, yüzünde gülümseme ve elinde buğusu üzerinde olan çay eşliğinde karşılayarak misafir etti ve karakovanın hikayesini anlattı.

“BABAMIN HATIRASINI YAŞATMAK İSTEDİM”

Rize Çayeli doğumlu olduğunu dile getiren Bostan, 24 yıldır Kuyubaşı'nda bakkal işlettiğini söyledi. Fatih Bostan, “Herkes 'Laz bakkal' olarak tanır beni. İşimi severek yapıyorum. Hem mahalle sakini hem de esnaf olarak buradayım. Babam İsmet Bostan iyi bir arıcıydı. Babam rahmetli olduktan sonra onu çok özlüyordum. Sürekli onunla olan anılarımı canlandırıyordum. Memleketten gelirken babamın yaptığı karakovanı da hatıra niteliğinde yanımda getirdim. Çok eski bir karakovandır. Babamı çok özlediğim ve babamın hatırasını yaşatmak için iki yıl önce bakkalın önündeki ağaca koydum” dedi.

“ARILARI ÇOK SEVİYORUM”

Bostan, “Babamı tanıyan ve bilin kişiler buraya geldikleri zaman karakovanı gördüklerinde onlar da çok mutlu oluyor. Herkes beni arıcı sanıyordu. Bazı insanlar kedi ya da köpek sever. Ben de arıları çok seviyorum. Kovanın içinde mum vardı. Arının evi hazırdı. Burası ağaçlık olduğu için arılarında da yoğun olduğu bir yer. İki yıldır sürekli olarak 'içine arı girse de babamın ruhu duysa diyordum' ama üç hafta önce içine arı girdi. Aile olarak geldiler” diyor.

“BAL SATMAK GİBİ NİYETİM YOK”

Bal yapmak ve satmak gibi bir niyetinin olmadığını söyleyen Fatih Bostan, mahalle halkının arıları çok sevdiğini ve sahiplendiğini, arıların şu ana kadar kimseye zarar vermediğini ifade etti.

“TADINA BÜTÜN MAHALLELİ BAKACAK”

Bostan konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Arının yuvasına zarar vermezsen arı da sana zarar vermez. Rize'nin karakovanı Kadıköylü arılara ev oldu. Şu an çalışıyorlar. Dört ay sonra belli olacak balın olup olmadığı. Kadıköyün balı olacak. Çıkan balı paylaşacağım. Tadına bütün mahalleli bakacak.”



