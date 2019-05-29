Haftalık Bağımsız Gazete 29 Mayıs 2019
Spor
Yaz Okulu Başlıyor…
Yaz Okulu Başlıyor…
Yaşam
Birlikte yaşamak... Peki ama nasıl?
Birlikte yaşamak... Peki ama nasıl?
Kültür Sanat
Nazım Hikmet ölümünün 56. yılında anıldı
Nazım Hikmet ölümünün 56. yılında anıldı
Yazı Dizisi
Kendi dilinden Edip Cansever
Kendi dilinden Edip Cansever

Ramazan’da iftarlar buluşturdu

Kadıköy Belediyesi Ramazan boyunca çeşitli mahallelerde iftar sofraları kurdu. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın da katıldığı iftar sofralarında yaklaşık 15 bin kişi buluştu

Ramazan’da iftarlar buluşturdu
GazeteKadıköy

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Ramazan ayı boyunca iftarda çeşitli meslek grupları, kanaat önderleri ve Kadıköy’e emek verenlerle buluştu.

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, hemşeri dernekleri ve mahallelerde düzenlenen iftarların yanı sıra meslek gruplarını da iftarda ağırladı.

Kadıköy protokolüne verilen iftara Milli Eğitim, Nüfus, Emniyet, Sağlık Müdürlüğü başta olmak üzere Kadıköy’de hizmet veren kurumların temsilcileri katıldı. Kadıköy’deki hastanelerin başhekimleri ile aile hekimlerini de ağırlayan Odabaşı, Kadıköy’de eğitim yapan üniversitelerin rektörleri ile de iftar yaptı. Öte yandan Kadıköy’de hizmet veren taksi durakları ve taksi dolmuş ulaşım derneği yönetimi ile Kadıköy Belediyesi’nin Fenerbahçe Khalkedon tesislerinde buluştu.

15 BİN KİŞİYE İFTAR VERİLDİ

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü öncülüğüne Kadıköy’ün farklı mahallelerinde iftar sofraları kuruldu. Her akşam başka bir mahallede sofra açan belediye, Ramazan ayı boyunca yaklaşık 15 bin kişi ile buluştu.

Fikirtepe, Acıbadem, Dumlupınar, Merdivenköy, Rasimpaşa mahalleleri başta olmak üzere, kurulan sofralarda Kadıköy’de önderlik eden sivil toplum örgütleri ve dernekler ile hep birlikte iftar açtı.  Ayrıca Ramazan ayı boyunca 2000’den fazla erzak dağıtıldı.

GÖZTEPE'DE KOMŞULARDA İFTAR

Ramazan buluşmalarından biri de CHP Göztepe temsilciliği tarafından apartman görevlisi komuşularla yapılan iftar oldu. Özgürlük Parkı’nda yapılan iftara CHP ilçe yöneticileri ve Kadıköy Belediyesi meclis üyeleri de katıldı

Etiketler; #Kadıköy Belediyesi #iftar #Ramazan
İlgili Galeriler
Kadıköy'de Plak Günleri
Kadıköy'de Plak Günleri
İlişkili Haberler
Öğrenci evi iftarına İmamoğlu sürprizi
Öğrenci evi iftarına İmamoğlu sürprizi
Çilek Sokak’ta 500 kişilik iftar
Çilek Sokak’ta 500 kişilik iftar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.