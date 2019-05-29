Ramazan’da iftarlar buluşturdu

Kadıköy Belediyesi Ramazan boyunca çeşitli mahallelerde iftar sofraları kurdu. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın da katıldığı iftar sofralarında yaklaşık 15 bin kişi buluştu

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Ramazan ayı boyunca iftarda çeşitli meslek grupları, kanaat önderleri ve Kadıköy’e emek verenlerle buluştu.

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı, hemşeri dernekleri ve mahallelerde düzenlenen iftarların yanı sıra meslek gruplarını da iftarda ağırladı.

Kadıköy protokolüne verilen iftara Milli Eğitim, Nüfus, Emniyet, Sağlık Müdürlüğü başta olmak üzere Kadıköy’de hizmet veren kurumların temsilcileri katıldı. Kadıköy’deki hastanelerin başhekimleri ile aile hekimlerini de ağırlayan Odabaşı, Kadıköy’de eğitim yapan üniversitelerin rektörleri ile de iftar yaptı. Öte yandan Kadıköy’de hizmet veren taksi durakları ve taksi dolmuş ulaşım derneği yönetimi ile Kadıköy Belediyesi’nin Fenerbahçe Khalkedon tesislerinde buluştu.

15 BİN KİŞİYE İFTAR VERİLDİ

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü öncülüğüne Kadıköy’ün farklı mahallelerinde iftar sofraları kuruldu. Her akşam başka bir mahallede sofra açan belediye, Ramazan ayı boyunca yaklaşık 15 bin kişi ile buluştu.

Fikirtepe, Acıbadem, Dumlupınar, Merdivenköy, Rasimpaşa mahalleleri başta olmak üzere, kurulan sofralarda Kadıköy’de önderlik eden sivil toplum örgütleri ve dernekler ile hep birlikte iftar açtı. Ayrıca Ramazan ayı boyunca 2000’den fazla erzak dağıtıldı.

GÖZTEPE'DE KOMŞULARDA İFTAR

Ramazan buluşmalarından biri de CHP Göztepe temsilciliği tarafından apartman görevlisi komuşularla yapılan iftar oldu. Özgürlük Parkı’nda yapılan iftara CHP ilçe yöneticileri ve Kadıköy Belediyesi meclis üyeleri de katıldı