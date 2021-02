“Radyoculuk değerini kaybetmedi”

"SEKTÖRÜN RUHUNU GÜZELLEŞTİRİYORUZ"

Radyoculukta kadın olmanın zor ve güzel yanlarına değinen ve gelecek hedeflerinden bahseden Yürük, “Kadın olmak her durumda avantaj ve dezavantaj olarak bizlerle birlikte. Radyoculukta bu konunun tartışmaya açık olduğunu düşünüyorum. Sektörde henüz bir sorun ile karşılaşmadım. Aksine kadın olmak bu sektörün amaç ve ruhunu güzelleştiriyor. Çağ giderek yenileniyor, yeni medya içerisinde bulunarak gelişimi takip etmek, radyo ve radyoculuğu geleceğe aktarabilmek tek hedefim.” dedi ve sözlerini şu cümlelerle sürdürdü: “Radyo her an bizlerle ve gelecek yıllarda bizimle kalması tek isteğimdir. Radyocu olarak ayaklarımızın değmediği coğrafyalara sesimiz değiyor. Halkın hem sevincini hem de acılarını birlikte yaşıyoruz. Tüm meslektaşlarımın ve dinleyicilerin 13 Şubat Dünya Radyo Günü’nü kutlarım.”