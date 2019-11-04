Pulların izinde Milli Mücadele

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 100.yılı kapsamında hazırlanan ve ilki Samsun’da açılan ‘Milli Mücadele’nin 100.Yılı Pul Sergisi’ Kozyatağı Kültür Merkezi’nde açıldı

Haber: Simge KANSU

PTT Genel Müdürlüğü ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu ortaklığıyla hazırlanan “Milli Mücadele’nin 100.Yılı Pul Sergisi”, 1-17 Kasım tarihleri arasında ziyarete açık olacak. Samsun’da Amasya, Erzurum ve Sivas’tan sonra İstanbul’da Kozyatağı Kültür Merkezi’nda açılan sergiyi ziyaret edenler sadece 17 gün boyunca kullanılacak olan sergiye ait özel damgalı zarflardan alabiliyor.

100.YILINDA 100 KOLEKSİYON

“100. yılında 100 koleksiyon” sloganıyla yola çıktıklarını söyleyen Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Çimrin, kongrelerin gerçekleştiği tüm binalarda ve illerde, Atatürk’ün kaldığı süre boyunca bu sergileri açtıklarını belirtti. Çimrin ayrıca, aralık ayında Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100.yılı kapsamında bir sergi daha yapacaklarını aktardı. 27 Aralık tarihinde milli mücadele temasının biteceğini, artık Kurtuluş Savaşı kapsamında yeni sergiler açacaklarını söyledi.

“2024 YILINA KADAR SÜRECEK”

Ardahan, Kars, Kahramanmaraş ve Urfa illerinin kurtuluşunun 100.yıllarının yaklaştığını belirten Çimrin, “2024 yılına kadar yoğun bir sergi potansiyelimiz var” dedi.

Daha önce Sivas’ta ve Erzurum’da açılan sergilerin çok ilgi gördüğünü belirten Nihat Çimrin, Erzurum’da yaklaşık 4 bin Sivas’ta ise 5 bin kişinin ‘Milli Mücadele’nin 100.Yılı Pul Sergisi’ni ziyaret ettiğini söyledi.

Toplamda 120 panodan oluşan sergide Mehmet Günyeli, Yekta Güngör Özden, Savaş Arpacıoğlu gibi isimlerin farklı konularda koleksiyonları yer alıyor. Karikatürist Kaan Ertem’in de Milli Mücadele dönemine ait dergi ve gazete koleksiyonu bulunuyor.