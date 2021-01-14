Psikolojik danışmanlıkta online dönem

Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi'nde yetişkinlerin bireysel ve çift olarak faydalandığı psikolojik danışmanlık hizmeti, pandemi nedeniyle online olarak devam ediyor

Kadıköy Belediyesi’nin 2017 yılında, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde hizmete açtığı Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi, toplumun her kesimi için sosyo-kültürel faaliyetler, psikolojik ve hukuki danışmanlık ile farkındalık ve güçlendirme çalışmalarının önemli adreslerinden biri konumunda. Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yer alan uzman psikologlar, yetkinlikleri doğrultusunda uzmanı oldukları çeşitli terapi yaklaşımları ile tekniklerini kullanarak, bilimsel temele dayalı ve etik ilkelere bağlı bir şekilde merkezde psikolojik danışmanlık hizmetini yürütüyor. Psikolojik danışmanlık hizmetinden Kadıköy’de ikamet eden 18 yaş üzeri yetişkinler bireysel ve çift olarak faydalanabiliyor.

Psikolojik danışmanlık görüşmelerinde, kişilerin yaşadığı sorunlarla daha sağlıklı baş edebilmeleri ve yaşam kalitelerini arttırmaları hedefleniyor. Yapılan değerlendirmede başvuran kişiyi bir psikiyatristin görmesi gerekli görüldüyse de kişi yönlendiriliyor. Daha önce yüz yüze yapılan psikolojik danışmanlık görüşmeleri, korona virüsü nedeniyle online olarak sürdürülüyor. Kadıköy’de yaşayan kişilerin yoğun ilgi gösterdiği, hafta içi mesai saatlerinde verilen psikolojik danışmanlık hizmetine başvurmak veya bilgi almak isteyenler, 0 (216) 418 21 75 nolu numaralı telefon numarasını arayabilir. Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’ne yapılan başvurular, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı tüm sosyal hizmet merkezlerindeki psikologlar tarafından karşılanıyor.