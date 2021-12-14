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Potlaç’tan Yılbaşı Festivali

Potlaç Kadın Kooperatifi’nin Yılbaşı Festivali kapsamında, kadınların el emeği ürünlerini sergilemek amacıyla düzenlediği “El Emeği Pazarı” başladı. Festival, 30 Aralık tarihine kadar sürecek

Potlaç’tan Yılbaşı Festivali
Seyhan Kalkan Vayiç

Kadıköy Belediyesi tarafından kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Potlaç Kadın Kooperatif tarafından Yılbaşı Festivali kapsamında düzenlenen “El Emeği Pazarı” başladı. 

Potlaç Kadın Kooperatifi, Feneryolu'ndaki Atıksız Yaşam Pazarı'nda Yılbaşı Festivali çatısı altında “El Emeği Pazarı” düzenliyor. Farklı materyal ve tasarımlı takılardan, dekorasyon ürünlerine, örgü işinden amigurumi oyuncağa kadar el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı festival, 11.00 ile 19.00 saatleri arasında 30 Aralık'a kadar sürecek. 

“HEDİYE OLMALARI MUTLU EDİYOR”

Festivalin yeni yıl hediyesi almak isteyenler için büyük bir imkan olduğunu dile getiren Neşe Kamaşak, “Huzurlu ve güzel bir yıl diliyorum. Bundan sonra her şey iyi olsun. Sevdiklerine hediye için el emeğim göz nurum olan  amigurumi oyuncaklardan alabilirler. Ömürlük ve sağlıklı oyuncaklar” derken Name Can ise şunları söylüyor: “İğne oyasından kolyeler ve küpeler yapıyorum. Yeni yıl için hediye almaları beni mutlu ediyor. Ülkeme huzur ve mutluluk gelsin. Kadıköy Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Kazandığım ile geçimime katkı sağlıyorum.”

“KADIN ÜRETİCİLERE DESTEK OLACAKLAR”

“Potlaç kadın dayanışması demek. Burada olmaktan çok mutluyum” diyen Melek Mutaf, “Güzel arkadaşlıklar ve dostluklar var. Ürünlerimizi sunuyoruz. Bizler ile vatandaşlar arasında köprü kuruyor. Çok çeşitli ürün yapıyorum. Şu an tezgahımda mumlar, mumluklar...var.  Ekonomik olarak düzlüğe çıktığımız, virüsten kurtulduğumuz sağlıklı ve huzur dolu bir yıl diliyorum. Bizlerden hediye alarak hem sevdiklerinin yüzünü güldürecekler hem de üretici kadınlara destek olacaklar. Umarım gelirler ve bizleri ziyaret ederler”ifadelerini kullandı. 

“YENİ YIL İYİLİK GETİRSİN”

Potlaç’a yeni katılan üniversite öğrencisi Bilge Erakın da duygu ve düşüncelerini şöyle dile getirdi: “Sokak hayvanları için buradayız. Arkadaşlarımız ile birlikte kolyeler, küpeler... yapıyoruz. Elde ettiğimiz kazanç ile onların klinik ve mama ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Alışveriş yapanlar hem sokak hayvanlarına hem kadına hem de öğrenciye destek olmuş olacaklar. Yeni yıl umarım iyilik getirir.”

“DESTEK VE MORAL OLUYOR”

Kadıköy Belediyesi'nin kadınlara verdiği desteğin çok değerli olduğunu belirten Deniz Güngör, “Sadece yeni yılda değil diğer zamanlarda da üretici kadınların ürünlerini almaya özen gösteriyorum. Hem onlara hem de bizlere moral oluyor. Yeni yılda virüsün bitmesini, ekonomik olarak herkesin geçinmesini istiyorum. Sağlıklı ve mutlu olalım” dedi. Kumru Gürer de “Umutsuzuz ama yeni yılın umutlarla dolu olmasını istiyoruz. Kadınların yaptığı ürünler çok güzel. Bileklik aldığım için torunum mutlu olacak. Ben de kadınlara destek vermiş oldum” diye konuştu. 



 

Etiketler; #atıksız yaşam pazarı #el emeği pazarı #Potlaç yılbaşı festivali
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