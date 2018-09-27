Potlaç’lı kadınlar haklarını öğrendi

Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı’na katılan Potlaç El Emeği Projesi’nden kadınlar, sertifikalarını Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’ndan aldı

Potlaç El Emeği Projesi’nde yer alan kadınların katıldığı üçüncü Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı’nın (KİHEP) sertifika töreni, Kadıköy Belediyesi Başkanlığı Brifing Salonu’nda gerçekleşti.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Bahar Yalçın, Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Duygu Adıgüzel’in yer aldığı törene, programda eğitmen olarak yer alan Uzman Psikolog Begüm Çağla Kal, Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği’nde KİHEP sorumlusu Duygu Şahin, program kapsamında sertifika alan Potlaç Kadın Emeği Projesi’nde yer alan kadınlar ile Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan personel katıldı.

KADINLAR HAKLARINI ÖĞRENİYOR

Program kapsamında eğitim veren Uzman Psikolog Begüm Çağla Kal, Potlaç El Emeği Projesi’nde yer alan kadınların katıldığı programın şubat ayında başladığını ve haziran ayında bittiğini söyledi. Kal, “16 oturumdan oluşan eğitim programını yedi kişi ile bitirdik. Kadınları güçlendiren, adım atmaları için cesaretlendiren ve eleştirel bir bakış açısı kazandıran bir eğitim programı. Program anayasal, medeni, ekonomik ve cinsel haklar başta olmak üzere birçok hak ile ilgili bilgiliyi barındırıyor. ”

İŞBİRLİĞİ GÜÇLENEREK DEVAM EDECEK

Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği’nden KİHEP sorumlusu Duygu Şahin ise, “Kadıköy Belediyesi ile 2017 yılında işbirliği protokolü imzaladık ve eğitimlere başladık. Çok güzel bir işbirliği oldu. Hem kadın personelin hem de Kadıköylü kadınların faydalanacağı bir program. Kadıköy Belediyesi KİHEP için bir afiş çalışması yaptı. Bu çalışma da programı daha görünür kılacak. İşbirliği güçlenerek devam edecek” diye konuştu.

“ÖZGÜVENİM ARTTI”

Programa katılan kadınlardan Müjgan Sayın, “Program sayesinde kendime olan özgüvenim daha arttı. Potlaç ağındaki bütün kadınların katılması için çalışacağım” dedi. Figen Aygün de düşüncelerini şöyle dile getirdi; “Öncelikle kadınlara hem sosyal hem de ekonomik fırsatlar sağladığı için Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Kişisel bir farkındalık yaşadım. 16 hafta nasıl geçti anlamadım.”

YIL BOYU DEVAM EDECEK

Kadıköy Belediyesi ile Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği arasında 8 Mart 2017 tarihinde imzalanan protokol kapsamında başlayan Kadının İnsan Hakları Eğitim Programları (KİHEP) devam ediyor. Kadıköy Belediyesi Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’nde verilen eğitimlerde eğitici olarak Uzman Psikolog İlkay Gedik ile Begüm Çağla Kal ve Sosyal Hizmet Uzmanı Şenay Gül yer alıyor.

Kadıköy Belediyesi Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’nden Uzman Psikolog İlkay Gedik, ekim ayının ilk haftasında üniversiteli 20 kadın öğrenci ile eğitim programına başlayacağını, kayıt alındıkça yeni grupların oluşturulacağını ve yıl boyunca eğitimlerin devam edeceğini söyledi. KİHEP’in ulusal ve uluslararası düzeylerde yasal olarak tanınmış çeşitli hak alanlarını, kadının insan hakları çerçevesinde ele aldığını dile getiren Gedik, “Kadınların yerelde örgütlenmesi ve toplumsal dönüşüm için harekete geçebilmelerine odaklanır. Kadınlar arasında dayanışmayı hedefler” dedi.

Program kapsamında kadınların 16 hafta boyunca haftada bir kez ve yarım gün biraraya geldiğini ifade eden Uzman Psikolog Gedik, programın konu başlıklarından bazılarını şu şekilde sıraladı; “Kadının insan hakları, anayasal ve medeni haklar, kadına karşı şiddet ve aile içi şiddet, şiddete karşı stratejiler, toplumsal cinsiyet rollerine duyarlı çocuk eğitimi ve çocuk hakları, kadın ve siyaset…” KİHEP hakkında ayrıntılı bilgi almak ve programa başvurmak isteyenler (0216) 349 11 98 ile 418 21 75 nolu telefon numaralarını arayabilir.