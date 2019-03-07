Potlaçlı kadınlar anlatıyor: Kooperatif bir ihtiyaç

Dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan Potlaç projesinde yer alan kadınlar yeni kurdukları kadın kooperatifini anlattı

Kadınların sosyal ve ekonomik açıdan güçlenmesi amacıyla Kadıköy Belediyesi’nin 2015 yılında destek verdiği “Potlaç Kadın Dayanışma Ağı” projesi büyümeye ve güçlenmeye devam ediyor. Proje kapsamında ilk olarak Moda Parkı’nda açılan tezgâhlarda el emeği ve göz nuru ürünlerini sergileyen Potlaçlı kadınlar, daha sonra Caddebostan Kültür Merkezi’nde açılan Potlaç Dükkân’da da ürünlerini sergileme olanağı buldu. Yazın Moda’da kışın ise Potlaç Dükkân’da dayanışmanın en güzel örneklerinden birinin gösterildiği Potlaç projesi, kurulan kooperatifle de taçlandı. Biz de Gazete Kadıköy olarak Potlaçlı kadınların kooperatif hakkında düşüncelerine yer verdik.

POTLAÇ ÜRETİM, DAYANIŞMA...

Kooperatif hakkında görüşlerini aldığımız Potlaç Kadın Dayanışma Ağı’nda yer alan kadınlardan Nazan Biçer, Potlaç’ın üretim, dayanışma ve paylaşma olduğunu söyledi, “Kooperatif benim için işbirliği demektir. Birlikte üreteceğiz ve kazanacağız. Kolektif bir çalışma olacak. Hep beraber omuz omuza kooperatifi yürüteceğimize inanıyorum. Kadıköy Belediyesi dükkân tahsisinde bulunarak bizlere destek oldu. O yüzden çok mutluyum. Daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum.” diye konuştu.

KADIN İSTİHDAMI ARTACAK

Nural Mutlu ise kooperatifin bir ihtiyaç olduğunu dile getirdi ve şunları söyledi; “Çok heyecanlı bir süreç. Kadınların birliği ve kadın istihdamı yaratması açısında çok önemli. Daha çok kadını aramıza katmak ve çoğalmak istiyoruz. Dükkânlarda neler yapabileceğimize dair hayallerimiz var. Gıda ile ilgili Kadıköy Kooperatifi ile dayanıştık. Onlardan destek alacağız. Hem küçük üreticiyi desteklemek hem de Kadıköylülerin sağlıklı ürüne ulaşmasını sağlamak istiyoruz. Çocuklarla ilgili etkinlikler yapılabilir. Çok fazla fikir geliyor aklımıza.”

KİLİT ROL OYNAR

Kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesi ile dayanışmayı örmek için kooperatiflerin kilit rol oynadığına işaret eden Özlem Bilgili, “Araştırdığım kadın kooperatiflerinde bunu gördüm. Şu an içinde olduğum Potlaç’ta da bu durum var. Kadınların dayanışma ilişkilerinde sevgi ile saygı bağlarının gelişmesini, ekonomik ve sosyal açıdan da güçlenmesini amaçlıyoruz. Potlaç amacına hizmet etmiş bir projedir. Bin 60 kadına ulaşmış sayımız. Bu muhteşem bir duygu. Dükkan tahsisi bizim için çok önemli. Çünkü daha çok dükkan kadın emeğinin değerlendirilmesi, kadınların ekonomik olarak güçlenmesi ve kadın istihdamı demek. Yolun başındayız ve daha gidecek çok yolumuz var.” diyor.