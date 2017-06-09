Potlaç stantları yeniden Moda'da

Potlaç Kadın El Emeği Satış Noktası, yaz dönemiyle birlikte ikinci kez Moda’da stantlarını açtı

Dayanışma kültürünü, alternatif kadın ekonomilerini, birlikte düşünme ve üretme deneyimlerini ortaklaştırmak isteyen 570 kadın, Potlaç projesinin kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirlemeyi sürdürüyor. Salt alım, satım ve ticari ilişkilerin ötesine geçen Potlaç ağındaki kadınlar, “daha az rekabet ve daha fazla örgütlenme” şiarıyla bu yıl da Moda’da olacak.

Bu yılki saha hedeflerini “sahada daha fazla diyalog kurmak ve birbirlerinden daha çok şey öğrenmek” olarak belirleyen kadınlar, kasım ayına kadar her hafta cuma, cumartesi ve pazar günleri 11.00-22.00 saatleri arasında stantlarını açık tutacak.

22 haftalık bir stant çalışması öngören kadınlar bu sene bir standı, daha önce stant deneyimi olan ve ilk kez stant deneyimi olan iki kadınla paylaşacak. Karşılıklı deneyim paylaşımını ön plana alan stant tasarım çalışması ve işleyişin düzenlenmesiyle Moda Potlaç Satış Noktası’nda, hem belediye kolaylaştırıcıları hem de Potlaç Kooperatif Girişimi’nden kadınlar görev alacak.

Yaz Dönemi boyunca, Haziran ortasından itibaren stantların kapanış tarihine dek, Potlaç Dükkân da sadece salı, çarşamba ve perşembe günleri açık kalacak. Böylece yaz döneminde 3 gün “Potlaç Saha”, 3 gün “Potlaç Dükkân” olmak üzere Potlaç satış noktaları 6 gün açık tutulmuş olacak.