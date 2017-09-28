Potlaç Moda’da Görülecek Çok Şey Var!

BERKAY YALAZ

655 Kadıköylü kadın, Potlaç Kadın Dayanışma Ağı’nda dayanışma kültürünü, alternatif kadın ekonomilerini, birlikte düşünme ve üretme deneyimlerini ortaklaştırıyor.

Bu sene 400 kadının faydalandığı Moda Satış Noktası’nda, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı , Kader Kısmet Atölyesi, Kampüs Cadıları, Yeryüzü Kadınları Dernek Girişimi, Barış İçin Kadın Girişimi, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Sardunya El Emeğini Değerlendirme Derneği, Mor Çatı, FeminAmfi, Genç Hayat Vakfı, Mor Dayanışma, Hanımgiller Kadınları Destekleme ve Kalkındırma Derneği, KADAV (Kadınlarla Dayanışma Vakfı), Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, GÜLDÜNYA Kadın Kültür ve İletişim Vakfı ve SHD Kadın Emeği Atölyesi’nin aralarında olduğu 16 kadın örgütü stant açtı.

Bu yılki saha hedeflerini “sahada daha fazla diyalog kurmak ve birbirlerinden daha çok şey öğrenmek” olarak belirleyen kadınlar, Kasım ayına kadar her hafta cuma, cumartesi ve pazar günleri 11.00-22.00 saatleri arasında stantlarını açık tutacak. Satım ve ticari ilişkilerin ötesine geçen Potlaç ağındaki kadınlar, “daha az rekabet ve daha fazla örgütlenme” şiarıyla Moda Satış Noktası’na tezgahlarını açan kadınlar, el emeği, tasarım ürün ilgililerini bekliyor.