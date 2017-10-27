Potlaç Moda stantlarında son hafta

Kadıköy Belediyesi Potlaç Kadın El Emeği Satış Noktası yaz dönemini 19 hafta sonunda kapatıyor. Kışın yaklaşmasıyla birlikte Saha’dan Potlaç Dükkân’a geçişe hazırlanan kadınlar, bu hafta sonu tüm Kadıköylüleri Moda’ya bekliyor

Kadıköy Belediyesi’nin, 2016 yılında Moda’da hayata geçirdiği Potlaç Kadın El Emeği Satış Noktası, ikinci senesinde de kadınların bir arada üretim ve satış deneyimlerini, dayanışma ilişkilerini güçlendirdi.

27-28 ve 29 Ekim tarihlerinde son kez stant açacak kadınlar, 19 hafta boyunca “daha az rekabet ve daha fazla örgütlenme” şiarıyla her cuma, cumartesi ve pazar Potlaç Moda Satış Noktası’nda yerini aldı.

Dayanışma kültürü, alternatif kadın ekonomileri, birlikte düşünme ve üretme deneyimi yaşayan 411 kadının stant deneyimine 16 kadın örgütü de katıldı. ‘Saha’dan Potlaç Dükkân’a geçme hazırlıkları yapan 671 kadının, 370’i Potlaç Dükkân’da ürünlerini sergilemeye devam edecek. Bu hafta sonu Moda Potlaç Kadın El Emeği Satış Noktası’nı, 1 Kasım itibariyle de pazartesi günleri hariç her gün 12.00-21.00 saatleri arasında Caddebostan Kültür Merkezi’nde açık olacak Potlaç Dükkân’ı ziyaret edebilirsiniz.