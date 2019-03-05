Potlaç Kooperatif'e belediyeden 9 dükkan

Kadıköy Belediyesi yeni kurulan Potlaç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne destek için Feneryolu’nda 9 dükkan tahsis etti.

Kadıköy Belediyesinin desteğiyle, Potlaç adı altında önce tezgâh sonra da dükkân açan kadınlar bir adım daha atarak kadın kooperatifi kurdu. Kadıköy Belediyesi kadın kooperatifine destek olarak Feneryolu’nda yenilenen 9 dükkanı tahsis etti.

“Potlaç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi” kuruluşunu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde belediyenin kendisine tahsis ettiği alanda yapacağı bir şenlikle duyuruyor. Feneryolu Mahallesi Gazi Muhtar Paşa Sokak’ta saat 13.00’de başlayacak şenliğe herkes davetli.

110 KADININ BAŞLATTIĞI ÖRGÜTLENME BUGÜN 1050’YE ULAŞTI

Kadıköy Belediyesi, 2015 yılında kadınlarla yaptığı toplantılardada kadınlardan gelen talepler üzerine oluşturulan Kadın Dayanışma Ağı Potlaç’ı kurdu. Kızılderililerin değiş tokuş bayramlarına verilen isim olan Potlaç’dan esinlenerek, ilk kez 2016 yılında 110 kadınla başlayan proje bugün 1050 kadına ulaştı.

TEZGAHTAN KOOPERATİFE DAYANIŞMA İLE GEÇTİLER

İlk olarak Moda’da “Potlaç Kadın El Emeği Satış Noktası”nda el emeği ve göz nuru ürünlerini sergileyen Potlaçlı kadınlar, daha sonra Caddebostan Kültür Merkezi'nde Potlaç Dükkan'da ürünlerini satışa çıkardı. Yazın Moda'da kışın ise Potlaç Dükkan'da dayanışmanın en güzel örneklerinden birinin gösterildiği projede Potlaç Atölye’nin de açılmasıyla kadınlar birbirleriyle kalıcı bağlar kurdu. Kadınların kalıcı bağlar kurmasının sonuçlarından biri olarak da Potlaç Kadın kooperatifi fikri doğdu. 2019 başında Potlaç Kooperatif Girişimine hız veren kadınlar Şubat ayında “Potlaç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi”ni kurdu.

BELEDİYEDEN BÜYÜK DESTEK

Kadıköy Belediyesi, kooperatife destek için kadınlara Feneryolu’nda yenilenen 9 dükkanı tahsis etti. 9 dükkanın bulunduğu pasajın, 280 metrekare koridor alanı olmak üzere toplam 814 metrekare kapalı alanı bulunuyor. Kadıköy Belediyesi Meclisi, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'nun başkanlık ettiği Mart ayı meclis toplantısında “Potlaç Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi”ne mülkiyeti belediyeye ait olan 9 dükkanı tahsis etme karar aldı. Meclis üyelerinin oy birliği ile alındığı karara göre Feneryolu'nda bulunan dükkanlar kurulum ve tadilatları yapılarak 3 yıllığına kooperatifin faaliyet alanları için tahsis edilecek.

“BU SÜREÇLE GURUR DUYUYORUM”

Potlaçlı kadınların da izleyici olarak katıldığı meclis toplantısında konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, kadınları kutlayarak “Kooperatifiniz hayırlı olsun” dedi. Beş yıl içerisinde Potlaç dahil olmak üzere başarılı projelerin hayata geçirildiğini hatırlatan Nuhoğlu “Potlaç da dahil olmak üzere çok güzel projelere imza attık. Ben bu süreç ile gurur duyuyorum. Benim hayatımda gurur verici bir beş yıl geçti. Sizlerin de aynı mutluluğu yaşadığını biliyorum. Bütün projelerde emeğimiz var emeğiniz var” diye konuştu.

KADIN EMEĞİ BU PASAJDA OLACAK

Kooperatif belediyenin tahsis ettiği dükkanların bulunduğu pasajı, Mutfak(cafe), Bakkal(gıda dükkanı), İkinci El Dükkanı, El Emeği Dükkanı, Atölyeler(workshop alanları), Mutfak Atölyesi, Sanat Atölyeleri(Seramik-Cam-Mine vb.) olarak düzenleyecek. Dükkanlarda üretici kadınların deneyimlerini aktarabilecekleri atölyelerin yanı sıra diğer kooperatiflerle işbirlikleri yapılarak ürün satış alanları oluşturulacak.

Potlaç Atölye Adres: Kuşdili Sosyal Hizmet Merkezi, Osmanağa Mah., Hasırcıbaşı Cad. No:2, Kadıköy. Tel: 0216 3496167-68

Potlaç Dükkanlar Adres: Feneryolu Mahallesi, Gazi Muhtar Paşa Sokak, No: 57/1 Feneryolu Kadıköy