Potlaç Kafe açıldı

Potlaç Kadın Kooperatifi, sağlıklı ürünlerin yer aldığı Potlaç Kafe'yi, Kadıköy Belediyesi Atıksız Yaşam Pazarı'nda hizmete açtı. Özlem Bilgili, “Kafede ödenen her kuruş kadın projelerine destek anlamına geliyor.” diyor.

Kadıköy Belediyesi'nin kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmesini desteklemek amacıyla 2016 yılında başlattığı Potlaç projesi ile kadınlar ürettikçe çoğalmanın, çoğaldıkça paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediler. Proje kapsamında ilk olarak Moda Parkı'nda açılan tezgahlarda el emeği ve göz nuru ürünlerini sergileyen Potlaçlı kadınlar, daha sonra Caddebostan Kültür Merkezi'nde açılan Potlaç Dükkan'da da ürünlerini satışa sundu. Önce tezgah daha sonra dükkan ile dayanışmayı büyüten kadınlar, önemli bir adım daha atarak 2019 yılının Şubat ayında Potlaç Kadın Kooperatifi'ni kurdu.

Kooperatif son çalışma olarak Kadıköy Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen Atıksız Yaşam Pazarı'nda kafeterya açtı. 19 Ağustos tarihinde hizmet vermeye başlayan Potlaç Kafe hakkında bilgi almak için Potlaç Kadın Kooperatifi'nden Özlem Bilgili ile biraraya geldik.

“DOĞAL VE SAĞLIKLI”

Potlaç'ın uzun bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan, kısıtlı, dar bütçe ve pandemi nedeniyle şenlikli bir açılış yapamadıklarını dile getiren Özlem Bilgili, konuşmasına şöyle devam ediyor: “Yavaş yavaş açalım ve eksiklerimizi görelim istedik. Kafenin açıldığını yoldan gelip geçen insanlar görür, açıldı bilgisi kulaktan kulağa yayılır, biz de eksiklerimizi tamamlarız dedik. Gerçekten de öyle oldu. Boya açısından biraz soğuk bir mekandı. Sıcak mekan olsun diye hemen duvarları renklendirmek istedik. Boya işinden anlayan arkadaşlarımız duvar boyalarını yaptılar. Çalışırken baktık ki raf eksiğimiz var. Tadilat ve ahşap işinden anlayan arkadaşlarımız usta buldular ve rafları yaptırdılar. Pandemi nedeniyle kağıt menü veremiyoruz. O yüzden kara tahta menüsü için bir arkadaşımız kara tahta malzemelerini buldu. Kara tahtayı yapmaya başladık.”

“Bir kısmımızın kafe işletmeciliği hakkında deneyimi var. Bir kısmımızın da yok. O yüzden herşeyi birbirimize danışarak kolektif bir şekilde ortak karar alıyoruz.” diyen Özlem Bilgili, dış mekan şemsiyelerini görenlerin kafe açıldı diyerek geldiklerini söyledi ve anlatmayı şöyle sürdürdü: “ Müşterilerin ne tür yiyecek, çay ve kahve istediklerini önemsiyoruz ve dikkate alıyoruz. Kafede kendi hazırladığımız yiyecekler var. Onun dışında işbirliklerimiz var. İşbirliği yaptığmız yerlerin kadın dostu olmasını önemsiyoruz. Bütün malzemelerimiz sağlıklı, kaliteli ve doğal ürünlerdir. Buna özellikle dikkat ediyoruz. Şu an sandviç ile tost çeşitleri, pastalar, simit, açma, poğaça, tek ve çift kişilk kahvaltı, çay ile kahve çeşitleri ve soğuk içecekler var. Talebe göre mutfak menüsünü değiştiririz diye düşündük. Glutensiz ürün soran çok oluyor. Şu anda birkaç tane glutensiz ürünümüz var. Glutensiz ürün piyasasını araştırıyoruz, biz ne yapabiliriz ona bakıyoruz.”

HER KURUŞ DAYANIŞMAYA

Özlem Bilgili, “Ekonomik kriz ve pandemiyi dikkate alarak, bütçeyi zorlamayan ve sağlığı da riske atmayacak bir menü ve fiyatlandırma yoluna gittik. Şu an sabit 4 kişiyiz. Onun dışında 2-3 arkadaşımız da ihtiyaç olduğunda bize yardımcı oluyor. Sabah 8.30'da açıyoruz, akşam 20.30 ile 21.00 gibi kapatıyoruz. Saatleri hem talebe göre hem de bir kadın işletmesi olmanın getirdiği bazı özelliklere göre planlayacağız. Haftanın 7 günü açığız.” diyor

Kadın kooperatifleri tarafından üretilen sağlıklı ve kaliteli ürünlerin de kafede satışının gerçekleşeceğini belirten Bilgili, “Kadın dayanışması adına onlar bizi destekliyor biz onları destekliyoruz. Bazı kişiler fiyatları uygun bazıları da pahalı buluyor. Ödedikleri her kuruş kadın projelerine destek anlamına geliyor. Daha çok kadının istihdam edilmesine, kadınların aldıkları ücretlerin daha da yükselmesine ve kadınların sigortalı çalışmasına katkı olarak değerlendirmeleri gerekiyor. O yüzden müşterilerden beklentimiz bu duyarlılığa, bilince sahip olmaları ve bu açıdan bizi desteklemeleri.” dedi.