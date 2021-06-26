Potlaç Kadın Emeği Pazarı yeniden Moda'da

Pandemi nedeniyle geçen yıl açılmayan Potlaç Moda Kadın Emeği Pazarı, 25 Haziran Cuma günü Moda'ya yeniden merhaba dedi

Kadıköy Belediyesi, kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmesi amacıyla Potlaç projesini hayata geçirdi. Potlaç çatısı altında biraraya gelen kadınlar el emeği ve göz nuru ürünler üretti, dayanışmanın güzel örneklerini sergiledi. Ürünler, 2016 yılında Moda Parkı'nda kurulan tezgahlarda ilk olarak yerini aldı. Ardından Caddebostan Kültür Merkezi'nde açılan Potlaç Dükkan'da sergilendi. Üreterek ve paylaşarak dayanışmayı büyüten kadınlar, kooperatif düşüncesini hayata geçirerek Potlaç Kadın Kooperatifi'ni kurdu. Potlaçlı kadınlar son olarak Atıksız Yaşam Pazarı'nda sağlıklı ürünlerin yer aldığı Potlaç Kafe'yi açtı.

PAZARA PANDEMİ DÜZENLEMESİ

Pandemi nedeni ile geçtiğimiz yıl Moda Parkı'nda yerini alamayan Potlaç Moda Kadın Emeği Pazarı, 25 Haziran tarihinde Moda'ya yeniden merhaba dedi. El Emeği Pazarı, ekim ayının sonuna kadar cuma, cumartesi ve pazar günü dışarı çıkma yasağına bağlı olarak 11.00 ile 19.30 saatleri arasında açık olacak. Pandemi kurallarına göre düzenlenen tezgahlarda her hafta Potlaçlı 35 kadın, üç gönüllü evi ile bir sivil toplum kuruluşu tezgah açacak. Pazarın ilk gününde kadınların hem heyecanına ortak olmak hem de düşüncelerini almak için parka gittik.

“MODA'YI ÇOK ÖZLEMİŞİM”

“Potlaç çatısı altında birbirimize yardımcı ve destek oluyoruz” diyen Müjgan Sayın, düşüncelerini paylaşmaya şöyle devam ediyor: “Modayı da bu ortamı da çok seviyorum. O yüzden çok özlemişim. Geçen yıl pazar açılmadığı için Moda'ya gezmek için bile gelmek istemedim. Malzeme olarak çelik kullanıyorum. Küpenin, kolyenin, bilekliğin yer aldığı takılar yapıyorum.”

“30 YIL AÇIK OLSA YİNE GELİRİM”

Pelin Araz, “Geçen sene kendimi boşlukta hissettim. Yaptıklarımız ve birbirimize desteğimiz güzel. Herkesin burayı çok sevdiğini biliyorum. Burası 30 yıl sürecek deseler yine aralıksız olarak gelirim. Keyif alıyorum ve seviyorum. Taş ve tahta gibi doğal malzeme ağırlıklı çalışıyorum. Magnet, anahtar askılığı, el yapımı doğal sabun yapıyorum. Çeşit fazla.”

“DAYANIŞMA GÜÇLÜ YAPIYOR”

Moda'ya kavuştukları için çok mutlu olduğunu ifade eden Hacer Bingöl, “Potlaç kadının gücünü ifade ediyor. Destek ve dayanışma kadınları daha güçlü yapıyor. Arkadaşlıklar kuruluyor, üretmene ortam sağlanıyor. Evden dışarı çıkıyorsun. Moda'da yine biraraya geldik. Umarım sağlıklı ve güzel günlerde sürekli olarak burada buluşuruz” dedi.

“BURADA OLMAK SEVİNDİRİCİ”

Lise öğrencisi olduğunu, takı yaparken eğlendiğini ve stres attığını söyleyen Yasemin Azra Dinler de şunları dile getirdi: “Teyzem Potlaç'a üye. Şu an teyzemin standında ben varım. Birlikte yaptığımız kolye, küpe, bileklik ve hal hal gibi ürünler var. Kişiye özel takı da yapıyoruz. Tezgah açacağım haberini alınca çok mutlu oldum. Hemen bir sürü takı yaptım. Burada olmak sevindirici. Tezgahların açılması çok güzel oldu.”