Potlaç Anneler Günü Festivali'nde son iki gün!

Potlaçlı kadınlar, pandeminin neden olduğu bu zor günlerde dayanışmayı örmek için Kadıköylüleri, “Anneler Günü Festivali”ne bekliyor

Kadınların hem ekonomik hem de sosyal açıdan güçlenmesi amacıyla Kadıköy Belediyesi tarafından 2016 yılında hayata geçirilen Potlaç projesi çatısı altında üretmenin ve dayanışmanın güzel örnekleri yaşandı. Proje kapsamında kadınlar el emeği göz nuru ürünlerini ilk olarak Moda Parkı'nda kurulan tezgahlarda daha sonra da Caddebostan Kültür Merkezi'nde açılan Potlaç Dükkan'da sergileme olanağı buldu. Dayanışmayı büyüten kadınlar, önemli bir adım atarak birlikte üretmenin esas olduğu kooperatif düşüncesini hayata geçirerek Potlaç Kadın Kooperatifi'ni kurdu. Kadıköy Belediyesi de kooperatife destek vermek için Feneryolu'nda yer alan Atıksız Yaşam Pazarı'nda yenilenen dükkanları tahsis etti. Potlaçlı kadınlar son olarak Atıksız Yaşam Pazarı'nda sağlıklı ürünlerin yer aldığı Potlaç Kafe'yi açtı.

“Yılbaşı ve sevgililer günü festivalinde amaç kadınların sosyal ve ekonomik güçlenmesine hizmet etmekti.” diyen Potlaç Kadın Kooperatifi'nden Özlem Bilgili, şöyle devam ediyor:“Pandemi bu sene herkesi çok üzdü, biraz morale ihtiyaç vardı. Bahar aylarında havalar da güzel gidiyor. Bu yüzden Anneler Günü vesilesiyle alışveriş festivali yapmak istedik. Festival, 26-30 Nisan ve 3-7 Mayıs tarihlerinde, hafta içi 10.00 ile 17.30 saatleri arasında Feneryolu’ndaki Atıksız Yaşam Pazarı’nın önündeki açık alanda gerçekleştirilecekti. Ama 29 Nisan Perşembe akşamından 17 Mayıs Pazartesi sabahına kadar sürecek olan tam kapanma kararı nedeniyle 26 Nisan Pazartesi günü açılışı yapılan festival, 28 Nisan Çarşamba günü son bulacak.”

“PANDEMİ TEDBİRLERİ UYGULANIYOR”

Özlem Bilgili, “Festivali, Kadıköy’de ikamet eden ve daha önce Potlaç ağına kayıt olmuş kadınlar ile birlikte düzenliyoruz. Daha önce Moda’da yaptığımız kadın emeği pazarlarında dayanışmayı ve işbirliğini pekiştirmek için her stantta iki kadın yer alıyordu. Bu organizasyonda sağlık tedbirleri nedeniyle her stantta sadece bir kadın yer alacak. Masalar arası sosyal mesafe kuralları uygulanacak. Stant açacak olanlara stantlarında yedek maske, dezenfektan ve kullan at eldiven bulundurmalarını tavsiye ettik. Ayrıca stant açacak arkadaşlarımızın ateşleri günlük olarak ölçülecek ve HES kodu uygulaması yapılacak.” ifadelerini kullandı.

TAKIDAN MASA ÖRTÜSÜNE...

Bilgili, “Potlaç projesinin özelliği, bünyesinde her alanda el emeği üretim yapan kadınların olması. Bu bizim için bir zenginlik ve fırsat. Farklı materyal ve malzemelerden özgün tasarımlı takılar, kişisel ve ev aksesuarları, dekorasyon ürünleri, örgü işleri, amigurumi oyuncak, ahşap, cam, seramik gibi farklı malzemelerden her türlü hediyelik eşya, bez maskeden masa örtüsüne, oyuncaktan kupaya, giysiden çantaya her şey bu festivalde.” dedi.

“DAYANIŞMA İÇİN FESTİVALE BEKLİYORUZ”

“Potlaç bir kadın emeği projesi olarak doğaya, hayvanlara, yaşama, emeğe saygılı, tüketim kültürüne karşı sürdürülebilir olanı savunan bir oluşum.” diyen Özlem Bilgili, şu şekilde devam etti: “Dolayısıyla biz bu tür özel günleri kadın emeğinin, kadınların sosyal, psikolojik ve ekonomik güçlenme çabalarının desteklenmesi için bir fırsat olarak görüyoruz.

Pandemi nedeniyle maalesef 2020 yazında Moda’da kadın emeği pazarını açamadık, yılbaşı ve Sevgililer Günü’nde daha önceki yıllarda olduğu gibi stant organizasyonları yapamadık. Bu süreçte kadınlar ekonomik olarak gelir kaybına uğradı. Kadınların bir kısmı aile bütçesine katkı olarak bu işleri yapıyor, bir kısmının tek geçim kaynağı bu, bir kısmı için de sosyalleşme fırsatı. Biz de kooperatif olarak hem Potlaçlılar biraraya gelsin, özlem giderilsin hem de ekonomik olarak bir nebze rahatlama olsun istediğimiz için bu festivali düzenliyoruz. Kadıköylülerin de bizi özlediğini düşünüyoruz. Bir dayanışma ağı olan Potlaç’ın üretken kadınları ile dayanışmak isteyen herkesi iki gün açılacak stantlara, festivalimize bekliyoruz.”

“POTLAÇ İYİ Kİ VAR”

Anneler Günü Festivali'nde stant açan Sevinç Çelik, “Potlaç'a 2018 yılında dahil oldum. Yıllardır evde üretiyordum. Potlaç ürettiklerimin aile ekonomisine katkısı olması konusunda bana yardımcı oldu. Bu da benim özgüvenimi yerine getirdi. Festivaller kapsamında açılan stantlarda amigurumi oyuncakları, kurutulmuş çiceklerden yaptığım kolyeleri sergiliyorum. Festvivalde alışveriş yapacaklar hem annelerini hem de üreten kadınları mutlu edecekler.” dedi.

Filiz Tavus Türkay da şunları söyledi: “2017 yılından beri Potlaç'ta olduğum için mutluyum. Hem Caddebostan Dükkan'da hem de Moda'da açılan tezgahlarda yer aldım. Ürettiğimiz ürünleri sergileyebileceğimiz noktalar bulmak çok zor. Bu tür festivaller önemli o yüzünden. Potlaç iyi ki var. Onun sayesinde aile ekonomisine katkı sağlıyoruz.”