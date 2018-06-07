PEDALLAR ÖZGÜR VE EŞİT HAYAT İÇİN…

“Kadınların Oyu Eşit ve Özgür Hayata” diyerek yola çıkan kadınlar, Kadıköy’de pedallarını eşit ve özgür hayat için çevirdi.

“Pedallarımızla, isyanımızla, sesimizle, sözümüzle hep birlikte değiştirecek gücümüz var” diyen bağımsız feminist kadınlar, 2 Haziran Cumartesi günü Kadıköy’de pedal çevirdi.Kadıköy Karaköy İskelesi’nde “Kadınların Oyu Eşit ve Özgür Hayata” sloganıyla toplanan kadınlar, bisikletli eylem öncesi basın açıklaması yaptı.

“Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz”, “Hayatımız, bedenimiz ve emeğimiz bizim” diye sloganları atan ve “Ev işini bırak dünya dursun”, “Duble yol yerine bisiklet yolu”, “Hayatımıza karışanlara oy yok” gibi pankartları bisikletlerinde taşıyan kadınlar, yaptıkları açıklamada kime oy vermeyeceklerini şu şekilde sıraladı; “Oyumuz; Ne giyineceğimizi ve kaç çocuk doğuracağımızı söyleyene değil. Sokakta, evde, işte, hayatın her alanında maruz kaldığımız tacizi ve erkek şiddetini engellemek yerine, “eşitsizsiniz,” “ya davulcuya ya zurnacıya,” “kahkaha atma” diyerek şiddeti yeniden üretenlere değil. Cinsel tacizin esas sebebi olan erkek egemenliğiyle mücadele etmek yerine, bisiklet binmemize ahlâksızlık deyip, bizi pembe otobüslerle ayrıştırmak isteyenlere değil. Bisiklet sürebileceğimiz, keyifle gezebileceğimiz ve nefes alabileceğimiz tüm sahilleri rant için kentsel dönüşümle özelleştirene değil. Hasankeyf, Munzur ve Sur'da olduğu gibi kültürel miraslarımızı yok edene değil.”

OY VERİRKEN HATIRLA!

Ayrıca oy verirken hatırlanması gereken noktalardan bazıları ise şu şekilde dile getirildi; “Çocukların istismara uğradığı ve yanarak öldüğü yurtları, denetimsiz bıraktıklarını ve teşvik ettiklerini unutma. Kadınlar iffetli olacak herkesin içinde kahkaha atmayacak dediklerini unutma. Şiddete maruz kalan için kadın sığınağı yerine aile ve dini rehberlik bürosu açtıklarını, kadınların çalışmasını işsizliğin bir nedeni olarak görenleri, tecavüze uğrayan da doğursun dediklerini… Unutma.” Kadınlar, açıklamanın ardından bisikletleriyle Yoğurtçu Parkı’na geçti. Parkta yeniden buluşan kadınlar, Ritim Kolektif eşliğinde şarkılarını ve türkülerini söyledi; halay çekip, horona durdu.