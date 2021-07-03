Pedallar çevre için çevrildi

Hem ekonomik hem iklim dostu bir ulaşım aracı olan bisikletin, İstanbul’da toplu taşımaya entegre edilmesi için Danimarka Başkonsolosluğu, Hollanda Başkonsolosluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi el ele verdi

Bisikletli ulaşımı İstanbulluların hayatlarının bir parçası haline getirmek için Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu, Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi birlikte ‘Sağlıklı bir Kent için Kamusal Alanlar ve Düşük Karbonlu Hareketlilik Merkezleri’ projesine imza attı. İyi planlanmış ulaşım bağlantılarına sahip, yaya ve bisikletli gibi aktif ulaşım türlerinin talep ve ihtiyaçlarına cevap verebilen kamusal alanların doğru şekilde tasarlanması gerektiği anlayışıyla geliştirilen projenin hedefi, bisiklet ve yürüyüş alanlarının geliştirilmesi ve şehir içi ulaşıma entegre edilmesi.

Çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir kent hareketliliği oluşturmak için İstanbul’a özel çözümlerin tasarlandığı proje kapsamında, bugün (3 Temmuz) Kadıköy’de ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Farkındalık Turu – Çevre İçin, İklim İçin, Gelecek İçin Bisikletteyiz’ adıyla bisiklet turu düzenlendi. Göztepe 60. Yıl Parkı’ndan başlayan ve Söğütlüçeşme İSPARK Açık Otopark Alanı’nda sona eren bisiklet turuna, Danimarka Büyükelçisi Danny Annan, Danimarka Başkonsolosu Anette Galskjøt, Hollanda Başkonsolosu Bart van Bolhuis, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır ve WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Direktörü Dr. Güneş Cansız katıldı. Etkinliğe ilgili STK’lar ile özel sektör temsilcileri de davet edildi.

“İLK FAALİYET GÖSTERDİĞİ YER KADIKÖY”

Bisiklet turundan önce konuşma yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Kadıköy yıllardır yeni kent içi hareketliliğin İstanbul’a, hatta Türkiye’ye ilk temas noktası olarak ön plana çıkmaktadır. E-scooterların dahi Türkiye’de ilk faaliyet gösterdiği yer Kadıköy olmuştur. Fosil yakıtların sağlığımız ve kent yaşantısı üzerindeki olumsuz etkileri, alternatif ulaşım yöntemlerini ve toplu ulaşım ile ilişkilendirilmelerini gerekli kılmıştır. Yenilikçi pek çok uygulamanın adresi olan Kadıköy, kamusal alanlarına ve çevreye duyarlı bir nüfus yapısına sahiptir.

Biz yerel yönetimlere ise, gelişen teknolojiyi ve çağdaş planlama anlayışını benimseyerek, tüm Kadıköylülere daha güvenli ve konforlu bir yürünebilirlik, bisiklet ve diğer alternatif ulaşım altyapılarını sunmak düşmektedir. Belediyemiz bu sorumluluk dahilinde Civitas SUMP-PLUS ve Eurocities FastTrack programlarına dahil olmuştur ve yeni kent içi hareketliliğe dair pek çok şey öğrenmekte, küresel trendleri takip etmektedir. Bu tür yenilikçi projeler gerçekleşirken, halkın bu projelere sahip çıkabilmesi adına; planlama ve uygulama süreçlerinin tüm paydaşları ve menfaatlerini kapsaması gerekmektedir. Bu duyarlılık ile hareket ederek planladığımız tüm projeler, eminim ki Kadıköy halkı tarafından sahiplenilecek ve daha da ileri taşınacaktır.” dedi.

İLK ÇALIŞMA ALANI SÖGÜTLÜÇEŞME

Bisiklet turunun sona erdiği Söğütlüçeşme, metrobüs, Marmaray, otobüs, minibüs, dolmuş, taksi gibi birçok toplu ulaşım aracının aktarma noktası olduğu için ‘Sağlıklı Bir Kent için Kamusal Alanlar ve Düşük Karbonlu Hareketlilik Merkezleri’ projesi çerçevesinde seçilen ilk çalışma alanı. Üniversite, şehir hastanesi, sosyal çekim merkezi, konut alanı, ticaret alanı ve ofis alanlarına erişime hizmet vermesi nedeniyle özel bir konuma sahip bölge için, ‘Think Bike Atölyeleri’nde hayata geçirilebilir çözümler tasarlandı.