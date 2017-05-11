Pedal çevirmenin engeli yok

Kadıköy Belediyesi, engelli öğrencilerin bisiklet kullanmasını yaygınlaştırmak için Hayriye-Kemal Kusun Özel Eğitim Uygulama Okulu’na bisiklet bağışında bulundu. Okul müdürü Ayşegül Köksal’ın başlattığı “Engelsiz Spor” projesi kapsamında öğrenciler sahilde ve parklarda bisiklet sürmeyi öğreniyor

Kadıköy Belediyesi, Kadıköy’de her yaştan bireyin bisiklet kullanmasını sağlamak, aynı zamanda bisiklet kullanımını kolaylaştırmak amacıyla fiziksel düzenlemeler yapıyor. Bisikletli ulaşım için yeni fikir ve projeler üreten Kadıköy Belediyesi, fiziksel ve zihinsel engeli olan öğrencileri de bisikletle tanıştırıyor. Bu alanda çalışmalarına hız veren Kadıköy Belediyesi en son Hayriye-Kemal Kusun Özel Eğitim Uygulama Okulu’na 10 adet bisiklet bağışladı. Okul müdürü Ayşegül Köksal’ın “Engelsiz Spor” projesine Kadıköy Belediyesi de destek verdi. Belediyenin tahsis ettiği bisikletler sayesinde daha önce hiç bisiklet kullanmayan engelli öğrenciler bisiklet sürmeye başladı.

Okul Müdürü Ayşegül Köksal ile hem “Engelsiz Spor” projesinin nasıl ortaya çıktığını hem de engelli öğrencilerin fiziki ve ruhsal sağlık açısından neden bisiklet kullanmaları gerektiğini konuştuk.

Buraya hangi öğrenciler kabul ediliyor?

Burası Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 1991 yılında açılmış özel eğitim uygulama okulu. Çocuklar orta ve ağır zihin durumuna göre değerlendiriliyor. Normalin çok daha altında olan öğrenciler buraya geliyor. Öncelikle öğrencinin hastaneden sağlık raporu alması gerekiyor. Bununla ilgili orta düzeyde zihinsel yetersizlik ya da ağır düzeyde zihinsel yetersizlik tanısı alan çocuklar Kadıköy Rehberlik Araştırma Merkezi vasıtasıyla bizim okulumuza yönlendiriliyor. Çocuk burada birinci sınıfta başladıysa 12. sınıftan mezun olana kadar burada eğitim görebiliyor.

Burada nasıl bir eğitim-öğretim programı yürütüyorsunuz?

Normal ilkokullarda uygulanan programın çok daha basiti, daha basamaklandırılmış halini uyguluyoruz. Yani burada çocuk önce öz bakımını öğrenmeli, kendi dişini fırçalamalı, tuvalet temizliğini yapabilmeli. Bunlar oturduktan sonra okuma yazmaya geçiyoruz. Hayatlarını kimseye bağlı olmadan devam ettirmelerini sağlıyoruz.

“ÇOK SEVİNDİLER”

“Engelsiz Spor” projesini başlattınız ve daha önce hiç bisiklet sürmeyen öğrencilerin bisiklet sürmesini sağlıyorsunuz. Kadıköy Belediyesi’nin de destek verdiği bu projeyi anlatır mısınız?

Bu okulda 2 yılım dolacak. Burada göreve başlayana kadar dört ilçede görev yaptım. Açık yüreklilikle söylüyorum; Kadıköy Belediyesi’nden aldığım desteği başka yerlerde bulamadım. “Engelsiz Spor” projemizi başlattık ve belediyeden bisiklet talebinde bulunduk. Bu konuda bize çok yardımcı oldular. Nisan ayının başında bisikletlerimizi temin ettiler. Şu an 10 adet bisikletimiz var. Belediye yolları düzenleyebilir, park yapabilir. Bu zaten belediyenin asli görevi. Ama okula ve eğitime eğilen belediye gerçekten çok az. Eğitime, özellikle engelli çocukların eğitim gördüğü okullar, normal okullara göre dezavantajlı. Kadıköy’de görev yaptığım için şanlı olduğumu düşünüyorum. Kadıköy Belediyesi’ne de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Çocuklar sevindi mi bisikletleri görünce?

Sadece çocuklar için değil öğretmenler için de büyük motivasyon oldu. Çocuğun mutlu olabilmesi için öğretmenin mutlu olması gerekiyor. Öğretmen mutlu olduğu zaman çocuğun hayatına dokunması da çok farklı oluyor.

Bisiklet sürüşlerini nerede yapıyorsunuz?

Öğretmenler öğle arası ya Moda sahilinde ya da Yoğurtçu Parkı’nda çocuklara bisiklet sürmeyi öğretiyor. Öğrencilerimiz ağır ve orta engelli olduğu için çoğunluğu bisiklet kullanmayı bilmiyor. Yağmur yağmadığı her gün öğretmenlerimiz çocuklarımızla bisiklet keyfi yapıyor.

“BİSİKLET SÜRMEK MUTLU EDİYOR”

Neden bisikleti seçtiniz, özel nedeni var mı?

Çocuklara pek çok sporu yaptırıyoruz aslında. Basketbol, voleybol, masa tenisi, yüzme… Bu alanlarda zaten yarışıyoruz. Buna ne ekleyebiliriz diye düşündük ve bisiklete karar verdik. Bisiklet vücudu sağlıklı tutan bir alet olduğu için ve dediğim gibi bu çocukların çok fazla enerjisi var. Enerjilerini bisiklet pedalı çevirerek kullanmalarını istedik. Bunun dışında bisiklet sürmek mutluluk hormonlarını da yükseltiyor. Bisikletten indiğinizde, yetişkin olarak konuşuyorum anti-depresan almış kadar mutlu oluyorsunuz. Beyninizi ve kaslarınızı aynı anda çalıştırıyorsunuz vücudun sağlık organlarının tamamı çalışmış oluyor. İkincisi daha temiz ve net düşünüyorsunuz. Olumsuz bir olaya daha sakin yaklaşıyorsunuz.

Çocuklar nasıl hissettiler bisikletleri geldiğinde?

Çok sevindiler. Küçücük bahçede bile bir tur atmak onların hoşuna gidiyor. Daha önce en azından Kadıköy’de böyle bir şeyle karşılaşmadık. Normal okullarda olsun engelli okulunda olsun böyle bir proje yok henüz. Çünkü çoğu okulun yeri müsait değil. Moda sahiline yakın olduğumuz için konum olarak bisiklet kullanımı çok müsait. Hem temiz havanızı alıyorsunuz hem de bisikletinize biniyorsunuz.

Yarışmalara katılmak gibi bir hedefiniz var mı?

Öğrencilerimizi hedeflediğimiz gibi bisiklet kullanmaya teşvik edebilirsek… Çünkü bu zorla yapılacak bir şey değil önce çocuğu teşvik etmek gerekiyor. Çocuklar bisikleti kullanmayı başarırlarsa, farklı illerde düzenlenen bisiklet yarışlarına katılmak istiyoruz. Tabii ki birinci amacımız çocukların bisiklet kullanması ve mutlu olmaları.

ŞAMPİYON OKUL

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan ve 1991 yılından beri hizmet veren Hayriye-Kemal Kuşun Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda orta ve ağır zihinsel engelli öğrenciler eğitim görüyor. Okulda toplam 75 öğrenci eğitim alıyor. Hayriye-Kemal Kuşun Özel Eğitim Uygulama Okulu aynı zamanda Kadıköy Anadolu Lisesi ile kardeş okul. İki okulun karma voleybol takımı Marmara Üniversitesi’nin voleybol turnuvasında şampiyon oldu.