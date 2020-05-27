Parklara sosyal mesafe halkaları

İBB, Korona virüsü ile mücadelenin normalleşme evresinde, parkları ziyaret eden herkesin sosyal mesafe kurallarını koruması için sosyal mesafe halkaları çizdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) korona virüsüyle mücadelenin yeni dönemine İstanbul’un parklarını hazırlıyor. Normalleşme takviminin uygulamaya koyulduğu yaz ayları için binlerce İstanbullunun ziyaret ettiği parklar, İBB tarafından sosyal mesafeye göre düzenliyor. İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Anadolu ve Avrupa Yakasındaki yeşil alanlarda en az 1,8 metrelik aralıklarla, 2,4 metre çapında çemberler çiziyor.

Parkların kapasitesine göre belirlenen çemberler ile yüksek hareketliliğin ve ziyaretçi sayısının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Çizgilerde, çimlere zarar vermeyen maddeler kullanılıyor. Çimler büyüdükçe çizgiler yeniden boyanacak.

KADIKÖY SAHİLLERİ HAZIR

İstanbul’un en yoğun kullanılan noktalarından Kadıköy sahil hattında, İBB düzenlemesiyle sosyalleşme çemberleri oluşturuldu. İlk çemberler en fazla yoğunluğun beklendiği Caddebostan ve Dalyan Parkı’nda yapıldı. Düzenleme Suadiye sahiline kadar devam edecek.

İBB, Kadıköy sahili dışında Üsküdar, Maltepe, Kartal, Pendik sahil parkları ile Avrupa yakasında; Florya Sosyal Tesisleri, Küçükçekmece Sahil Parkı, Haliç İTO Parkı, Maçka ve Bebek parklarına sosyal mesafeli oturma düzenini belirten çizgiler yaptı.

İzolasyonun sürmesi ve kuralların gevşetilmemesi için çalışma, yoğun olarak kullanılan yeşil alanlarda uygulanmaya devam edecek.