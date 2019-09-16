Park duvarına çocuk eli

Kemal Sunal Parkı’nın gri duvarları çocukların yaptıkları murallarla rengarenk oldu

Kemal Sunal Parkı ve Ekolojik Yaşam Merkezi, 14 Eylül Cumartesi günü renkli ve eğlenceli bir atölye olan Çocuklarla Mural Atölyesi'ne ev sahipliği yaptı. Atölyenin yürütücülüğünü Kadıköy Belediyesi mural festivali kapsamında Koşuyolu Caddesi’nde yer alan bir duvara, fil avcılığı ile mücadele için farkındalık yaratmak amacıyla ‘uzaylılar tarafından kaçırılan fil’ figürünü çizen mural Sanatçısı Axel Mengü yaptı.

Mengü çalışma öncesinde çocuklara maske takmanın önemi, kullanacakları şablon ve sprey boya hakkında bilgi verdi. Bilgilendirmenin ardından çocuklar ellerine eldivenlerini, yüzlerine maskelerini takarak, sevdikleri renkteki sprey boyalarla ve şablonlarla Kemal Sunal Parkı'nın gri duvarlarını adeta bir gökkuşağına çevirdi. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odaşı da atölyeye katılarak, güneş, çicek, kelebek, kuş...vb şablonları kullanarak mural çalışması yapan çocukların heyecanına ve mutluluğuna ortak oldu.

“ÇOCUKLARIN HAYAL DÜNYASI ZENGİN”

Atölye çalışması kapsamında çocuklarla bir arada olduğu için çok mutlu olduğunu, doğanın içinde çevreyi kirletmeden doğa ve hayvan temalı bir çalışma yaptıklarını belirten Axel Mengü, “Çocukların enerjisini seviyorum. Ben onların onlar da benim enerjimden beslenecek. Bu çalışmayla istedik ki çocuklar da bir şeyler yapabildiğini görsün. Çocukların hayal dünyası çok zengin. Zenginliği ortaya çıkarmak için sadece teşvik etmek gerekiyor.” diye konuştu.

“İÇİMDEN KELEBEK YAPMAK GELDİ“

Mural atölyesine katılan Ayşe Deniz İlgün, çalışmadan çok keyif aldığını ve mutlu olduğunu söyledi, “Duvarlarda gördüğüm mural çalışmaları çok hoşuma gidiyordu. Ben de yapmak istiyordum. Bugün burada deneyimleyebildim. Atölyenin devamı olursa tekrar katılmak isterim.” derken Narçiçek Martin de “Bu etkinliği çok sevdim. İçimden güneş, çicek ve kelebek yapmak geldi. Yaptıklarımın da rengarenk olmasını istedim. Çünkü renkli olması daha iyi hissettiyor.” dedi.