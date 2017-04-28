PARİS’TE ÇOCUKLAR

Dünyadan ve Türkiye’den yerel yönetim politikaları yazı dizimizde bu kez Paris 2. Daire’deyiz

Paris 2. Daire’nin çocuklar ve eğitim politikalarına geçmeden önce kısaca yerel yönetimde “Daire” kavramını açıklamaya çalışalım.

Osmanlı’da belediyeciliğin ilk örneği “Beyoğlu ve Galata Altıncı Daire-i Belediyesi”nin de örnek aldığı Daire Belediyesi (arrondissement municipal) adıyla anılan yönetim birimi, Fransız idari yapısı içerisinde özgün bir yere sahip. İlk olarak 1795’te Paris için oluşturulmuş olup sonrasında Lyon (1852) ve Marsilya (1946) kentleri için de uygulamaya konulmuş ve tarih içinde sayısız değişikliğe uğramış.

Fransa’nın idari yapılanma 22 bölge bu bölgelere bağlı 96 il, illere bağlı 323 daire, dairelere bağlı bin 995 kanton, kantonlara bağlı 36 bin 529 komünden oluşuyor. Bunlar haricinde, üç büyük kentsel komüne - Paris, Lyon ve Marsilya- bağlı görev yapan 45 daire belediyesi ve eskiden bağımsız olan şimdiyse bir başka komünle aynı çatı altında hizmet veren 730 birleşik komün bulunuyor.

Paris’in en küçük dairesini oluşturan 2. Daire’de 2013 yılı verilerine göre 23 bin 166 kişi yaşıyor. Paris 2. Daire üç idari mahalleden oluşuyor.

Paris 2. Daire şehir merkezini oluşturan dairelerden bir olduğu için Paris ve Fransa’da kültür ve ticaret merkezi konumunda.

Aralarında Fransız Ulusal Kütüphanesi ve Gaumont- Opera’nında bulunduğu çok sayıda tarihi ve kültürel binaların olduğu Daire, kentin ve ülkenin ticari hayatında da önemli role sahip.

Paris 2. Daire’de çocuk bakımı ve eğitimi ile ilgili belediyenin verdiği destek oldukça erken başlıyor. İşte bunlardan birkaç örnek;

AİLE VE HALK KREŞLERİ

2. Daire sınırları içinde, aile kreşleri ve halk kreşleri) olmak üzere iki farklı türde çocuk yuvası hizmet veriyor. Belediye, her iki türde de çocuk yuvasına sahip. Tüm çocuk yuvalarının ücretleri ailenin gelir ve harcamaları değerlendirilerek belirleniyor.

Thorel Belediye Halk Kreşi’nde 2,5-3 yaş arası seksen sekiz çocuk hizmet alıyor. Çocuklar, 16 aydan küçükler, 16-24 ay arası yaş grubunda olanlar ve 2-3 yaş aralığında olmak üzere üç farklı yaş grubuna ayrılıyor. Ön kayıt sistemi ile çalışan çocuk yuvası, hafta içi her gün, saat 07.45’ten 18.45’e kadar hizmet veriyor.

Belediyeye bağlı bir başka çocuk yuvası ise Grenetat Belediye Halk ve Aile Kreşi’dir. 2.5-3 Yaş aralığında yirmi iki çocuğa hizmet vermekte olan Grenetat Belediye Halk Kreşi, çalışma prensipleri ve organizasyon yapısı itibariyle Thorel Belediye Halk Kreşi ile aynı özelliklere sahip.

Grenetat Belediye Aile Kreşi’nde çocuklara, Paris Belediyesi çalışanları olan dadılar tarafından, evde bakım hizmeti veriliyor. Her iki yapıda da işler, bir pediatri hemşiresi öncülüğünde yürütülüyor.

Dairede hizmet veren bir başka çocuk yuvası ise Mail Birlik Kreşi. Kamu yararı güden ve çocuklara yönelik çalışmalar yürüten bir dernek tarafından yönetilen bu çocuk yuvasının finansmanı Paris Belediyesi tarafından sağlanıyor.

ÇOKLU AĞIRLAMA MERKEZİ

Çoklu-ağırlama merkezleri, yarı-zamanlı veya tam zamanlı olarak tek bir çatı altında bakım hizmeti sunan kuruluşlar. Bu kuruluşlar, aynı anda hem çocuk yuvası hem de gündüz bakım evi işlevi görüyor. Paul Vergara-Marcelle Guillemot Çoklu-Ağırlama Merkezi, 2012’de açılmış. Merkezde bir derneğin yaptığı özel bir program uygulanıyor.

Geçici süreyle çocukların bırakılabileceği bu merkezler, 2,5-3 yaş aralığında, üçü kreş kısmında, 15’i gündüz bakım evinde olmak üzere toplam on sekiz çocuğa hizmet veriyor. 15 aydan küçük altı çocukla 15 aydan büyük 12 çocuğa ayrı şubelerde bakım hizmeti sunuluyor. Gündüz bakım evlerinde kalan çocuklara yemek de sunuluyor. Çoklu ağırlama merkezi, bir okul öncesi öğretmeni tarafından idare ediliyor. Görevli personel içinde okul öncesi öğretmenleri, çocuk bakım uzmanları ve okul öncesi çocuk eğitimi konusunda eğitimden geçmiş hizmetli personel bulunuyor.

GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ

Gündüz Bakımevleri, 2,5 aydan altı yaşa kadar çocuklara, okul öncesinde, yarı-zamanlı olarak hizmet veriyor. Bu bakımevleri, pediatri hemşireleri ya da okul öncesi öğretmenleri tarafından idare ediliyor. 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veren bakım evinden çocuklar en fazla beş gün süreyle yarım gün faydalanabiliyor.

Montmarte Gündüz Bakımevi, altı aydan altı yaşa; Banque Gündüz Bakımevi ise üç aydan altı yaşa çocukların yanında engelli çocukları da kabul ediyor. Gruplar, her yarım gün için, 20-25 çocuktan oluşuyor.

Anne-Çocuk Sağlığı Merkezi

Anne-Çocuk Sağlığı Merkezi, doğumdan altı yaşına değin tüm çocuklara ücretsiz hizmet sunuyor. Bu merkez, annelere çocuk bakımı, emzirme, ebeveynlik, beslenme, hijyen, çocuk gelişimi ve benzeri konularda danışmanlık hizmeti sunuyor. Anne ve çocukların bir araya gelebildiği bir ortam yaratan bu merkez, ortak aktiviteler (bebek masajı, yürüme pratiği vb.) düzenleniyor.

2. Daire’de Vejetaryan Okul Yemekleri

Ocak 2009’dan bu yana, 2. Daire sınırları içindeki okullarda her hafta vejetaryan yemek servisi yapılıyor. Fransa Vejetaryan Derneği ve hayvan hakları alanında çalışma yürüten L214 Etik ve Hayvan adlı kuruluşlar tarafından yürütülen bu program başta haftada bir gün olarak başlamış. Bugün ise her salı servis edilen etsiz ve balıksız bu menü şimdi perşembe günleri de sunuluyor ve bu günü dairede okuyan çocuklar için “Veji Perşembe”ye dönüştürmüş.

Paris 2. Daire ile ilgili Kadıköy Belediyesi Akademi tarafından ayrıntılı hazırlanan kent profiline http://www.kadikoyakademi.org/category/kent-profilleri/ sayfasından ulaşabilirsiniz.