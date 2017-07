Paralı kurslara karşı "Dayanışma Derslikleri"

Paralı kurslara ve dershanelere karşı dayanışma ve gönüllülük esasıyla örgütlenen "Dayanışma Derslikleri" ekibi artık Kadıköy'de

Akıllarındaki soru "Bu ülkenin gençleri için ne yapabiliriz?". Sermayeleri ise dayanışma ruhu. Bahsettiğimiz oluşum, “Kendine güven, sessiz kalma, dayanışma içinde birlikte öğren” sloganıyla yola çıkan Dayanışma Derslikleri... Dayanışma Derslikleri projesi iki sene önce başka bir dünyanın mümkün olabildiğini bilen çoğu üniversite öğrencisi ve farklı mesleklerde çalışan bağımsız kişilerin çabalarıyla "yoksul mahallelerde yaşayan ve sene boyunca okullarda ezberci eğitime maruz kalan, üretimden uzak, sorgulatmayan ve düşündürmeyen eğitim sistemi" ile büyüyen çocuklar için başlatılan kampanya sonucunda ortaya çıkmış. Mahallelerden gelen ilgi ve kolektif irade ile büyümüş ve yayılmış. Proje kapsamında gönüllüler, çocuklar için yaz okulu, liseye giden öğrenciler için matematik, geometri, fizik, kimya dersleri ve tüm yaş grupları için satranç, gitar, kurgu-montaj, grafik-tasarım, İngilizce, Fransızca gibi konularda ücretsiz atölyeler düzenliyor. Şuan İstanbul'un sekiz ilçesinin çeşitli mahallelerinde faaliyet gösteren ekip, "Her Yer Çocuk Yaz Okulu" projesiyle Kadıköy Acıbadem'de ve Ataşehir İçerenköy'de çalışmalara başladı. Biz de ekip üyelerinden Utku Şahin ile Dayanışma Derslikleri'ni ve amaçlarını konuştuk.

"BİR ŞEYLER YAPMALIYIZ"

"Dayanışma Derslikleri" fikri ne zaman şekillendi? Nasıl bir tarihi var?

Gönüllülüğe dayalı bir eğitim kampanyası olan Dayanışma Derslikleri, “Bu ülkenin gençleri için bir şeyler yapmalıyız” söylemiyle yola çıktı. Kampanyayı başlatanlar ağırlıklı olarak üniversiteliler, farklı mesleklerde çalışan bağımsız kişiler oldu. Öncelikle yalnızca yaz aylarında başlayan ve genellikle yoksul mahallelerde çocuklara yönelik başlayan faaliyet, aileler ve esnaflardan gelen olumlu dönüşler ile birlikte kalıcı hale geldi. İlk deneyim iki sene önce gerçekleşti.

Nasıl bir ihtiyaçtan doğdu?

Yoksul mahallelerde yaşayan ve sene boyunca okulda ezberci eğitime maruz kalan, üretimden uzak, sorgulatmayan ve düşündürmeyen eğitim sistemi ile büyüyen çocuklar için bir kampanya düzenledik. Bu şekilde alternatif bir eğitim modelinin olabileceğini göstermek istedik.

Bu çerçevede İstanbul, Antakya, Mersin ve Adana’nın mahallelerinde ücretsiz yaz okulu çalışması gerçekleştirdik.” Yaratıcı drama, müzik, satranç, geri dönüşüm atölyeleri ile çocukların özgüvenlerini arttırmaya yönelik çalışmalar yaptık.

"ALTERNATİF EĞİTİM MÜMKÜN"

Kendinizi paralı kurslara ve dershanelere karşı olarak tanımlıyorsunuz. Paralı kurslara ve dershanelere karşı nasıl bir alternatif oluşturuyorsunuz?

Tam teşekküllü okullar kurmak ya da yeni bir eğitim sistemi yaratmak gibi büyük iddialarımız yok elbette. Amacımız alternatif eğitim olanağının yaratılabileceğini kamuoyuna göstermek ve ulaşabildiğimiz kadar çok sayıda gence ulaşarak fırsat eşitsizliğini bir nebze de olsa ortadan kaldırabilmek.

Tüm ihtiyaçlarımızı dayanışma ve paylaşma yöntemleri ile karşılamaya çalışıyoruz. Mekan ihtiyacımızı karşılamak için seçtiğimiz mahallede bulunan kurumları, bahçesini veya evini paylaşabilecek insanları araştırıyoruz. Bunu yaparken bir yandan gönüllü eğitmenler arıyoruz. Sosyal medya ve sokak afişleri ve el ilanları gibi materyalleri esnaf ve aile destekleri ile karşılayıp duyuru çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Yer ihtiyacımızı karşıladığımız takdirde, gönüllü eğitmenlerin alanı ve mekanın fiziksel koşullarına göre atölye/ders programı yapıyoruz.

"GEZİ RUHU"YLA ŞEKİLLENDİ

Dayanışma Derslikleri’ni “Gezi direnişinin bir nüvesi” olarak nitelendiriyorsunuz. Nasıl bir bağlantı kuruyorsunuz?

Gezi direnişi ile birlikte toplumun genelinde ciddi değişimler yaşandı. İnsanlar kapitalist sistem içerisinde birlikte üretim ve dayanışma ruhunda uzaklaşıyor. Gezi buna karşı bir kırılma yarattı. Toplumun her kesiminden, sistemin farklı yönleriyle sorun yaşayan milyonlarca insan dur demek için parklara ve sokaklara çıktılar. Gezi direnişi bugün sokakta sürmüyor ama orada öğrendiğimiz yaşam biçimi, yani kolektif ve dayanışmacı yaşam hala bir arayış olarak hepimizin damarlarında geziniyor. Dayanışma Derslikleri bu arayışın yansımalarından bir tanesi, Mahallelerde çocuklar ve yetişkinler ile bu arayışı somutlaştırıyoruz.

Hangi ilçelerde, hangi alanlarda eğitimleriniz var?

Şişli, Beyoğlu, Zeytinburnu, Gültepe, Sultangazi, Sarıyer, Pendik, Kartal gibi ilçelerin çeşitli mahallelerinde gerçekleşti. Liseye giden öğrenciler için matematik, geometri, fizik, kimya dersleri, tüm yaş grupları içinse satranç, gitar, kurgu-montaj, grafik-tasarım, İngilizce, Fransızca gibi atölyeler düzenleniyor.

Eğitimler Kadıköy’de nerelerde veriliyor?

Dayanışma derslikleri yaz aylarında gerçekleşmiyor. Dayanışma Derslikleri olarak henüz Kadıköy’de bir çalışma yapılmadı fakat şu an devam eden "Her Yer Çocuk Yaz Okulu" kampanyası Küçükbakkalköy/Ataşehir ve Acıbadem/Kadıköy mahallelerinde gerçekleşecek. Bu kampanyaları yaptığımız yerlerde dayanışma derslikleri projesini de hayata geçireceğiz.

GÖNÜLLÜLERE İHTİYAÇ VAR

Dayanışma Derslikleri’nde gönüllü olmak isteyenler size nereden ulaşabilirler?

Röportajın başında bahsettiğim gibi, Dayanışma derslikleri projesi, yaz aylarında gerçekleştirdiğimiz "Her Yer Çocuk Yaz Okulu" faaliyetinin kış dönemine yansıması şeklinde oldu. Yaz okulunu gerçekleştirdiğimiz her yerde atölyelerin kış aylarında da devam etmesi üzerine yoğun talep aldık. Şu an İstanbul’un 26 mahallesinde yaz okulu çalışmalarımız sürüyür, gönüllü eğitmen ve teknik anlamda ihtiyaçlarımız var. Dayanışma Dersliklerini büyütmemiz ve devamlılığını sağlayabilmemiz için gönüllülere ve böyle bir kampanya için kurumunu, bahçesini, evini paylaşabilecek insanlara ihtiyacımız var. Bize Facebook aracılığıyla ulaşabilirler: "facebook.com/dayanismaderslikleri"

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Yaratıcı drama, müzik, satranç, geri dönüşüm atölyeleri ile çocukların özgüvenlerini arttırmaya yönelik çalışmalarda bulunulan, Dayanışma Derslikleri'nin oluşmasına vesile olan "Her Yer Çocuk Yaz Okulu" kampanyası Ateşehir/İçerenköy ve Kadıköy/Acıbadem'de geçtiğimiz hafta itibariyle başladı. Fakat 31 Temmuz'a kadar sürecek yaz okulları için kayıt olmak için hala zamanınız var. "0534 736 88 60" nolu numaradan ve "facebook.com/dayanismaderslikleri" sayfasından ekiple iletişime geçebilir ve çocuğunuzu kayıt ettirebilirsiniz.