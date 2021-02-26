Pandemide el işine “sardık”

Yasaklarda evde bunalan insanlar kendilerine farklı hobiler aramaya başladı. Özellikle son zamanlarda örgü, boyama ve sanatsal aktivitelere ilgi arttı

Pandemiyle birlikte getirilen sosyal kısıtlamalar nedeniyle vaktinin büyük bir bölümünü evde geçirenler çeşitli hobiler edinmeye başladı. Özellikle evde üretkenliğini ve el becerisini artırmak isteyenler boyama, örgü gibi çeşitli aktivitelere yöneliyor. Ayrıca uzmanlar evde hobi edinmenin stresi azalttığını ve ruhsal açıdan kişiyi beslediğini vurguluyor.

Peki Kadıköy’deki hobi mağazaları bu gidişattan memnun mu? Onlara sorduk.

“ÖRGÜ ÖRMEK STRESİ AZALTIYOR”

Kadıköy’de bulunan Elişi Yün Evi mağaza işletmecilerinden Arzu Yenenler, el işine artan taleple birlikte malzeme fiyatlarında da bir artış yaşandığını söylüyor. Yenenler şöyle devam ediyor: “En büyük talep internet üzerinden yapılan satışlarda yaşanıyor. Kısıtlamalar sebebiyle 65 yaş ve üzeri müşterilerimiz gelemediği için bir yakınını göndererek alışverişini yapıyor. Hanımlarımız zaten hep marifetliydi ancak bu dönemde biraz daha fazla bu işlerin üzerine düştüler. Hatta daha önce hiç el işi yapmamış insanlar da örgü örmeye başladı.

Evde el işiyle uğraşmak ruh sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Çünkü salgınla birlikte hepimizin stresi de arttı. Stres atmanın en doğal yolu evde kendimize bir hobi edinmektir. Herkes örgüyle uğraşmak zorunda değil müşterilerimiz arasında panç yapan, oya ve dantel işiyle uğraşanlar da bulunuyor. Ayrıca el işine yeni başlayıp ilerleme kaydettikten sonra ürünlerini satıp gelir elde eden çok insan var. El işi birçok kadınımız için gelir kapısı oldu”

“YETENEKTEN ZİYADE İSTEK OLMALI”

Korona virüsü süreciyle birlikte insanların hobi malzemelerine olan ilgisinin giderek arttığını söyleyen Kadıköy Hobi Sanat Mağazası sahibi Mehmet Yürüdü ise, “Evde karantinada kalan birçok kişi çeşitli hobilerle uğraşarak kendisini rahatlatıyor. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda ilginin giderek arttığını görmek mümkün” diyor ve devam ediyor: “Kadıköy’de sanat her zaman vardı sadece bir tık daha ileri taşındı.Merakı olmayan insanlar çevresinden etkilenerek sanata daha çok yönelmeye başladı. Özellikle boyama işine merak salan müşterilerimiz banyosundaki bir kaloriferi veya yerde bulunan bir parkeyi bile boyayabiliyor. Bu işlerde yetenekten ziyade istek olması çok daha önemli bir husus. İnsanlar kendi mevcut yeteneklerini çalışarak geliştirebilirler. Amacımız sadece para kazanmak değil bu işlere ilgisi olan bireyleri teşvik yoluyla sanata kazandırmak da. Evde telefon, tablet vb. teknolojik aletlerle vakit geçirmek yerine teknolojiyi bir kenara atarak sanatla vakit geçirip yaratıcılığımızı geliştirmek daha verimli olacak.”

Yürüdü, pandemi döneminde işlerinin açılmasını ise, “Biz herkesin iyi olmasını istiyoruz maalesef lokantacı, esnaf vb. birçok arkadaşımız zor durumda.” diye yorumluyor.