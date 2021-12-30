Özel tür köpek sahipleri için son tarih yaklaşıyor

Tehlike arz eden köpek ırklarına mikroçip takılması için son tarih 14 Ocak 2022. Süre sonunda gereklilikleri yerine getirmeyenler, idari yaptırımlarla karşılaşacak

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında imzalanan protokolle kedi ve köpek sahiplerine, besledikleri hayvanlar için pasaport çıkarma ve mikroçip taktırma zorunluluğu getirilmişti. Bu kapsamda tehlike arz eden köpek ırkları olarak bilinen; Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, AmericanStaffordshire Terrier ve Amerikan Bully cinslerine 14 Ocak 2022'ye kadar mikroçip takılması mecburi olacak.

MİKROÇİPİ TAKTIRMAYANA 11 BİN TL CEZA

Adı geçen köpek ırklarına sahip olanlar, öncelikle köpeklerinin kısırlaştırma işlemini tamamladıktan sonra mikroçipleri taktırabilecek. Belirtilen tarihe kadar mikroçipi taktırmayan hayvan sahiplerine 11 bin TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca mikroçipe sahip olmayan köpeklere, Doğa Koruma ve Millî Parklar ekipleri tarafından el konulacak.

Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün birçok birimlerinde 15 yıldır görev alan, şimdi ise Müdür Yardımcısı olarak idari görev yapmakta olan Süleyman Erçin, konuya ilişkin bilgi paylaştı.

“18 YIL ÖTELENDİ”

Erçin, “14 Ocak 2022 tarihinde süre dolmaktadır. Aslında 2004 yılında yayımlanan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bu ırklar zaten yasaklıydı. Bugüne kadar ulusal boyutta mikroçipe dayalı kayıt sistemi olmaması ve ırkların ve melezlerinin bilimsel metotlarla tespitini yapan kurumun olmaması gibi nedenler yasanın uygulanabilirliğini zedelemiştir. Ulusal veritabanı olmamasından kaynaklı karşı karşıya kaldığımız bu sorun 18 yıl boyunca ötelenmiştir” dedi.

“İDARİ YAPTIRIMLARLA KARŞILAŞACAKLAR”

Mikroçip takılmadan önce hayvanların kısırlaştırılması gerektiğini hatırlatan Erçin, “Özellikle sahipli olan, tehlike arz eden hayvanların üremesinin önüne geçmek için alınmış bir karardır. Kısaca bu hayvanlara sahip olanlar, süre sonunda kayıt yaptırmamaları durumunda idari yaptırımlarla (El koyma, idari para cezası vb.) karşılaşacaklar” dedi.

Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’nün bu süreçteki çalışmalarına da dikkat çeken Erçin, “Sahipsiz hayvanlarda; ilçemizde ırk ayırmaksızın kısırlaştırmalar Geçici Hayvan Bakımevi’mizde yıllardır yapılmaktadır. Sahipli tehlike arz eden hayvanlar da ise; hayvan sahiplerinin, hayvanlarını kısırlaştırdığına dair belgeyle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı’na başvurarak veri tabanına kaydetmeleri gerekmektedir”

Mikroçipe dayalı ulusal boyuttaki kayıt sisteminin sorunun asıl çözüm kaynağı olduğunu belirten Erçin, “Bu sayede; terk edilmenin önüne geçilmesi, sokakta bulunduğunda sahibine ulaşılması, kontrolsüz üremenin önüne geçilmesi, idari yaptırımların yerinde uygulanması, veri tabanı oluşması, hayvan sahiplerine düşen sorumluluk ve önleyici tedbirlerin alınması, uyuşmazlıkların çözülmesi gibi kolaylıklar sağlanabilecektir” dedi.