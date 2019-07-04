Otobüslerde unutulan eşyalar satıldı

İETT’nin Karaköy’deki Gar Binasında yapılan açık artırmada 2 bin 423 parça eşya 81 bin liraya alıcı buldu

İETT otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, tünel vagonları, duraklar ve istasyonlarda unutulan eşyalar için İETT’nin Karaköy’deki Gar Binasında açık artırma düzenlendi. Çok sayıda alıcının ilgi gösterdiği açık artırmada cep telefonları, elektronik eşyalar, fotoğraf makineleri ve aksesuarları, dizüstü bilgisayar ve tabletler, küçük ev aletleri, kişisel bakım ürünleri, kol saatleri ve gözlükler açık artırmaya çıkarıldı. Yapılan açık artırma sonucu eşyalar toplam 81 bin liraya satıldı.

GİYSİLER KIZILAY’A

İETT otobüsleri, duraklar, metro, tramvay, metrobüs araçları ve istasyonlarında unutulan ve yetkililere teslim edilen tüm bulunmuş eşyalar kayıt altına alınarak İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bulunmuş Eşya Yönergesi doğrultusunda depolama, sahibine teslim etme, imha, hibe ve açık artırma yöntemi ile satış işlemleri gerçekleştiriliyor.

Sahibine teslim edilemeyen, sahibi çıkmamış ve muhafaza süresi dolmuş tüm bulunmuş eşyalar ayrıştırılıyor; kullanılmamış olan giyim eşyası, çanta, kitap, kırtasiye malzemesi ve manifatura vb. eşyalar Kızılay’a bağışlanıyor. Sahibine teslim edilemeyen elektronik ve elektrikli eşyalar bekleme süreleri dolduktan sonra ihale komisyonu nezaretinde tüm teknik değerlendirmeleri yapıldıktan sonra açık artırma ihale usulü ile satışa sunuluyor.

Kayıp eşyayı bulmak için ne yapmalı?

Otobüs, metrobüs, metro, tramvay, durak ve istasyonlarında eşyalarını unutan yolcular, unuttuklarını düşündükleri eşyalar için aynı gün, hattın bağlı olduğu işletme amirliğine gidebilir veya ALO 153 çağrı merkezi ile iletişime geçebilirler. Takip eden günlerde ise İETT’nin resmi web sitesi www.iett.istanbul adresinde bulunan kayıp eşya formunu doldurabilir ya da bizzat İETT’ye giderek kaybettiği eşyaya ulaşabilir.