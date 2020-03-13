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Otizmli bireylere afet eğitimi

Şöhret Kurşunoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu’nda eğitim gören zihinsel engelli ve otizmli öğrenciler, Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı’nda eğitim aldı

Otizmli bireylere afet eğitimi
GazeteKadıköy

Meslek edinmek amacıyla kat hizmetleri, yiyecek içecek hizmetleri, el sanatları, seramik, mobilya ve bilgisayar atölyelerinde özel eğitim alan öğrencilerin sosyal gelişimleri için de geziler düzenleniyor. Bu gezilerden bir tanesi de Kozyatağı’nda bulunan Kadıköy Belediyesi Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı oldu. Afet Parkı’nda öğrenciler deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında neler yapması gerektiğine ilişkin eğitmenlerden bilgi aldı. Aldıkları teorinin ardından öğrenciler, deprem deneyim odası ve üç boyutlu sinemada öğrendiklerini uygulama fırsatı buldu.

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