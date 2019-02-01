Haftalık Bağımsız Gazete 01 Şubat 2019
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“OTİZM” farkındalığı için heykel projesi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümü öğrencileri, Kadıköy Belediyesi’yle imzalanan protokol gereği diploma projesi olarak “otizm sendromu” temalı heykel maketleri yaptı

“OTİZM” farkındalığı için heykel projesi
GazeteKadıköy

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ), Asperger Sendromu ve Otizmle Hayat Derneği (Asperder) ve Kadıköy Belediyesi Başkanlığı arasında otizm ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla 15 Ekim 2018 tarihinde işbirliği protokolü imzalanmıştı. Protokol kapsamında, üniversitenin heykel bölümü diploma projesi öğrencileri 2018/2019 güz akademik yarıyıl döneminde “otizm sendromu” temalı heykel maketi projesi yaptı.

Bu heykel maketleri, 30 Ocak’ta jüri karşısına çıktı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Neslihan Pala, Dr. Öğr. Üyesi Önder Büyükerman, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Emre Yavuz, Asperder’den Mesut Başar ve Kadıköy Belediye’sini temsilen Kentsel Tasarım Müdürü Mukadder Çetiz katılımıyla gerçekleştirilen jüri sonucunda, jüriye sunulan 3 adet çalışma içerisinden, Aylin Taslak isimli öğrenciye ait sonsuzluk temasına vurgu yapan çalışma seçildi.

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