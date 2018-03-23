Ortak Dayanışma Kermesi Kadıköy’deydi

Dayanışma ekonomisine inanan, aracısız üretim yapan küçük üreticiler, Kadıköy Muaf’ta gerçekleşen kermeste bir araya geldi

Beyoğlu’ndan Kadıköy’e göçenler kervanının son yolcularından Muaf, geçtiğimiz günlerde özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Küçük üreticilerin, adil ve aracısız üretim yapan kolektiflerin, dayanışma ilişkisiyle daha iyi bir dünya için emek harcayan grupların bir araya geldiği “Ortak Dayanışma Kermesi” 17 Mart Cumartesi günü Kadıköy Muaf'ta gerçekleşti. Kermeste küçük üreticiler ve kooperatiflerin dışında İstanbul LGBTİ Derneğinin projesi olan ve ekonomik zorluklar yaşayan Trans Misafirhanesi ile de dayanışmak için satılacak ürünler de vardı.

“Arabadan in, bisiklete bin” diyen Don Kişot Bisiklet Kolektifi de bu kermes sırasında “Repair Cafe” kültürünü yaşatarak bir bisiklet bakım atölyesi düzenledi. Atölyede bisikletlerin bakımının nasıl yapılacağı, olası problemlere karşı nasıl önlemler alınacağı katılımcılarla paylaşıldı.

Kermese dünyanın farklı yerlerinden gelen ve el emeği ürünlerini paylaşan “Göçmen Kadınlar”, Karaburun’da rüzgarın gücüyle, güneşin ışığıyla beslenen zeytin ağaçlarında olgunlaşan zeytinleri hasat eden “Karaburun Kolektifi”, Suriye'den başlayıp dünyanın çeşitli yerlerine uzanan yolculuklarında Okmeydanı'nda buluşmuş 15 kadının, komşuluklarından gelen ilişkilerini hayatlarını kazanma iradesine dönüştürme fikriyle kurdukları “Kadın Kadına Mülteci Mutfağı”, kolektif çalışmayı, ekolojik üretimi, adil ticareti ve Zapatista deneyimini önemseyen, Meksika / Chiapas’tan İstanbul’a Zapatista kahvesi getiren “İstanbul Zapatista Kahve Kolektifi”, beş yıl önce kentsel dönüşümle yerle bir edilen tarihi Roman mahallesi Sulukule’de kurulan ve geçim için ahşap-serigrafi baskı, dikiş, nakış, örgü gibi el işleri yapan bir dayanışma grubu olan “Kader Kısmet Atölyesi”, eşitlikçi ve patronsuz toplumun okullarından biri olmaya çalışan ve 2014’ten beri patronsuz kazak, tişört ve çanta üreten “Özgür Kazova Tekstil Kooperatifi”, bizi birbirimizden ayıran her türlü sınıra karşı dayanışmanın ve paylaşmanın mutfağı olan “Göçmen Dayanışma Mutfağı”, “Artık sömürülmek istemiyoruz!” diyen bir grup insanın 2013 Sonbaharında oluşturduğu alternatif ekonomi deneyimi olan “Komşu Kafe Kolektifi” ve “Can Sıkıntısı Fanzin Defter Kolektifi” katıldı.

Kermese katılan küçük üreticilerden alışveriş yapmak, ürünlerini bulmak pek de kolay olmuyor. Aracısız üretim yaptıkları için market, bakkal gibi alışveriş duraklarında bulamayacağımız ürünleri aramamız gereken yer ise internet. Bahsedilen kolektiflerin, kooperatiflerinin tümünün sosyal medya hesapları bulunuyor. Bu hesaplardan iletişime geçerek ürünleri temin edebilirsiniz. Bundan sonra gerçekleşecek olan dayanışma kermeslerini öğrenmek için ise “Ortay Dayanışma Kermesi” adlı “Facebook” sayfasını takip etmek yeterli.