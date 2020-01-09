TBMM eski başkanlarından, 17. ve 18. dönem Trabzon Milletvekili Necmettin Karaduman adına, doğum tarihi olan 6 Ocak günü Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM) anma gecesi yapıldı

Simge KANSU

Trabzon Araştırmaları Merkezi Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Kadıköy Belediyesi katkılarıyla hazırlanan “Örnek Bir Devlet Adamı: Necmettin Karaduman” gecesine ilgi yoğun oldu. Programa konuşmacı olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Emekli Vali Enver Hızlan, Prof. Dr. Mehmet Haberal, Prof. Dr. Ruşen Keleş, Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan ve Trabzon Eski Belediye Başkanı Orhan Karakullukçu katıldı. Türkiye Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Kadıköy Belediyesi Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da anma gecesine katılan isimler arasındaydı.

“HATIRLI VE VEFALI BİR KİŞİLİK”

Açılış konuşmasını Kadıköy Belediyesi Başkanı Şerdil Dara Odabaşı yaptı. Odabaşı konuşmasında şunları aktardı: “Bugün burada iyi bir devlet ve siyaset adamını anmak için toplanmış bulunuyoruz. Hatır, her insanda olması gereken, geçmişte vatanına ve milletine hizmet etmiş insanları unutmamamız, hatırla anmamız için önemli bir insanlık vazifesidir. Bu nedenle ben de Necmettin Karaduman’ı bir iki cümleyle nasıl anlatabilirim diye dersime çalıştım ve yeni bir şey öğrendim. Trabzon’da Kahramanmaraş, Kahramanmaraş’ta da Trabzon caddesi varmış. Aynı vatanın kuzeyindeki kentle güneyindeki bir kentin kardeşliği elbette anlaşılabilir bir durum. Ancak bu durumun gerçek hikâyesini öğrendiğimde Sayın Karaduman’ın hatırlı ve vefalı kişiliğini daha iyi anlamış oldum. Yıl 1920, ulusal kurtuluş mücadelemizin başlangıcı. Maraş ve civarı düşman işgalinde. 22 gün süren ve destansı bir mücadele veren Maraş, 12 Şubat’ta düşman işgalinden kurtulur. İşte tam o günlerde Trabzon Belediye Meclisi toplanır ve Maraş’ı kardeş şehir ilan eder. Trabzon halkının bu kadirşinaslığı ve ulusal mücadeleye bağlılığı takdire şayandır. Ancak bir başka olay var ki son günlerde her şeyden daha çok ihtiyacımız olan kardeşlik bağına katkısını yıllar sonra görüyoruz. Yıl 1966, Sayın Necmettin Karaduman Kahramanmaraş’a vali olarak atanır ve 4 yıl boyunca bu görevi sürdürür. Tayini nedeniyle kentten ayrılmak üzere olan Sayın Karaduman’a teşekkür etmek isteyen Kahramanmaraş Belediye Meclisi toplanır ve kentin en önemli caddesine Necmettin Karaduman Caddesi adını verir. Bu karar Sayın Necmettin Karaduman’a iletilir. Necmettin Karaduman,“ben devlet adamıyım, devlet için görev yaptım” der ve kendi adının caddeye verilmesini kabul etmez. Bunun üzerine meclis tekrar toplanır, Necmettin Karaduman’ın adının verilmiş olduğu caddeye Trabzon Caddesi denir. Kahramanmaraş halkı bu vesileyle yaklaşık 50 yıl sonra Trabzon halkına teşekkür etmiş olur. Bunu uzun uzun anlatmamın nedeni konuşmanın başında belirttiğim hatırdır. Necmettin Karaduman’ın anısı önünde saygıyla eğiliyorum.”

“AMACI DEVLETİNE HİZMET ETMEKTİ”

Necmettin Karaduman için bir açık oturum gerçekleştirildi. Oturumu, Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ruşen Keleş yönetti. Keleş, Necmettin Karaduman’ı şu sözlerle anlattı: “Gelmiş olduğu yüksek düzeydeki görev yerlerinde hiçbir zaman kendini ve yakınlarını düşünen bir kimse olmamıştır. Tek amacı, ulusuna ve devletinin çıkarlarına hizmet etmek olmuştur. Yakın çalışma arkadaşlarıyla ilişkilerinde farklı düşünce ve yaklaşımlara danışmaya her zaman önem vermiştir. Bildiğini okuyan değil fakat gerçekten okuyan, sanat ve kültür değerlerine saygılı bir kişilik olduğunu kanıtlamıştır.”

Konuşmaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu devam etti. “Necmettin Karaduman isminin burada çok dostları var” diyerek sözlerine başlayan İmamoğlu, babasının Karaduman’ın dostu olduğunu ve kendisiyle onun sayesinde tanıştığını vurguladı. İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti; “Benim zihnimde Necmettin Karaduman ne ifade ediyor diye düşündüğümde gerçekten tam da devlet adamlığını işaret ediyor, bana onu hissettiriyor. Tabi aynı zamanda tavrı, kibarlığı, nezaketi benim hafızamdaki en önemli duygular. Bunların yanı sıra benim için bir başka önemli an, insanın hayatında attığı en önemli imza olan evlilik imzasıdır. Buna iki insan şahitlik yapmıştı. Bunlardan biri rahmetli Necmettin amcaydı, biri de yanımızdaki kıymetli Orhan amcaydı. Az önce anlatılan iki şehir arasındaki kadim dostluğa imza atma becerisi bugün keşke olsa diye aradığımız devlet adamlığı becerisidir. Keşke her yerde olsa, önce devletim dese. Keşke insanlar birisinin adamı değil, devletin adamı olsa. İyi ki onu tanımışım ve ona Necmettin amca diyebilmişim.”

“CUMHURİYETİN ABİDESİDİR”

Prof. Dr. Mehmet Haberal, “Trabzon Araştırmaları Merkezi Vakfı’nın, Necmettin beyin yaşamıyla ilgili düzenledikleri bu tablo bütün Karadenizliler için, bütün ülkemiz için bir gurur tablosudur.” dedi. Trabzon Eski Belediye Başkanı Orhan Karakullukçu da, kendi ailesi ve Karaduman ailesi arasında kan bağı olmadığını fakat ondan çok daha güçlü bir gönül bağı olduğunu dile getirdi. Karaduman ailesini ve anılarını anlatan Karakullukçu, “Necmettin Karaduman, cumhuriyetin bir abidesidir” dedi. Emekli Vali Enver Hızlan ise Necmettin Karaduman’ı “Merhum Karaduman, Anayasanın kuruluş felsefesine içtenlikle inanmış bir kimsedir.” şeklinde tanımlarken Prof. Dr. Süleyman Saim Tekcan şunları söyledi; “Büyük Atatürk’ün yolundan giden çok insanımız var. İşte bugün burada olan bütün dostların da bu yolda olduğunu düşünüyorum. Otobüslerle, para verilerek buraya getirilen insanlar olmadığınız için sizlere saygılarımı sunuyorum.”

Necmettin Karaduman’ı anma programı, konuşmacılara plaket verilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.