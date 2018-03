“Onun sıcaklığı olmadan yaşayamam”

​Ünlü oyuncular sokaktan ya da barınaktan sahiplenerek hayatlarına başka bir anlam katan hayvan dostlarıyla kamera karşısına geçti

Pek çok ünlü oyuncu hayvanların hediyelik eşya gibi satılması yerine barınaklardan ya da sokaklardan sahiplenilmesini teşvik etmek için Kadıköy Belediyesi tarafından sürdürülen “Satın Alma Sahiplen” kampanyası için bir araya geldi.

Moda Sahnesi’nin destek verdiği “Satın Alma Sahiplen” kampanyası için kamera karşısına geçen oyuncular evlerini paylaştıkları hayvanlarla yaşadıkları deneyimleri, anılarını anlattı. Eğlenceli bir tarzda yapılan videoda oyuncular sokaklarda ve barınaklarda yaşamak zorunda olan hayvanlar için sahiplenme çağrısı yapıyor.

Kadıköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kampanyada,

Ayumi Takano, Ali Mert Yavuzcan, Bennu Yıldırımlar, Beste Bereket, Caner Cindoruk, Çiğdem Tunç, Ece Özdikici, Engin Hepileri, Lale Cangal, Levent Üzümcü, Melis Birkan, Meltem Yılmazkaya, Necip Memili, Özge Özder, Rojda Demirer, Seray Kaya, Sibel Taşçıoğlu ve Şebnem Scheffer bulunuyor.

Biz de Gazete Kadıköy olarak evlerini sokaktaki hayvanlara açan ünlülere sayfalarımızı açtık. Buyurun onlardan dinleyelim…

CANER CİNDORUK / İki kediyle birlikte yaşıyor

İlk kez nerede gördünüz?

1 haftalıktı. O hatırlamaz beni, el kadardı, küçücüktü.



Eve nasıl geldi?

Çok uzun bir yoldan geldi, o da benim gibi Adanalı. Başından kötü bir olay geçti. Öyle olunca çok üzüldüm ve yanımda götürmek istedim. 12 saatlik yolculuktan sonra İstanbul’a geldik. Sanırsın Suadiyeli hiç Adanalı gibi davranmıyor artık. 2 tane kedim var, yaşları da çok yakın, kardeş olarak büyüdüler. İki kere çocukları oldu. Toplam 11 tane yavrusu oldu. Onları da sahiplendirdim.

Birbirlerini kıskanıyorlar mı?

Kız bazen kıskanıyor. Erkekte öyle bir durum yok. Eros adı, o daha çok sevgi arsızı. Kedi fobisi olan bir sürü insan ilk kez kedi sevdiklerini ve dokunabildiklerini söyler. Onu günlerce sev yanından hiç ayrılmaz. Kız biraz daha asi, memleketten olsa gerek.

Onlar olmadan önce nasıl bir hayatınız vardı, ne değişti hayatınızda?

Her gün eve gitmem gerektiğini hatırlatıyorlar. Her şeyden önce hayat arkadaşıyız, ev arkadaşıyız, sorumluluklarımı her daim yerine getirmem gerekiyor. Onlardan sonra sorumluluklarım arttı.

Yaramazlık yapıyorlar mı?

Çok yapmıyorlar, bazen şehir dışından döndüğünde 2 -3 gün süren surat asma oluyor sonra kaynaşıyoruz. Erkek beni ara sıra kızdırıyor. İlgisiz davransam kuyruğunu yüzüme değdirip kaçıyor sonra tekrarlıyor. Hoşlanmadığımı keşfettiği zaman çok sık yapıyor o da ama yapacak bir şey yok.

Kapalı kapılarla ilgili bir probleminiz var mı?

(Gülerek) Kapıyla ilgili bir sorunumuz hiç olmadı çünkü kapı kapatmıyoruz.

Evde bir hayvanla yaşamak zor değil mi?

Evde onlarla yaşamak hiç zor değil. Aksine daha kolay yaşam enerjisi üretilebilen bir eve dönüşebilmesi insanlar için önemli.

Neden hayvan sahibi olunmalı?

Bence bütün insanlar ilk önce doğadaki hayvanlarla yaşamayı öğrenmeli sonra evini birkaç tanesine açmalı. Çok anlatılacak bir durum değil. Evinde bir hayvanla aile olmak dünyanın en güzel mutluluğu. Yaşam enerjisini yükselten bir duygu. Onlar bizim hayatımızın bir parçası.

ECE ÖZDİKİCİ / Üç kediyle birlikte yaşıyor

Onları ilk kez nerede gördünüz ve nasıl tanıştınız?

Hepsinin ayrı ayrı öyküsü var. Bir tanesi çok küçüktü ve bana geçici olarak birinin ona bakması gerektiği söylendi. Ve bende kaldı, onu bırakamadım. Bir tanesinin sahibinin çok hasta olduğu ve ölmek üzere olduğu, ailesinin de onunla ilgilenemeyeceği, o nedenle de sonunun kötü olacağı, sokağa gideceği söylendi. Ona da geçici olarak bakabileceğimi düşündüm. Ama kalıcı oldu. Bir diğerini de parkta buldum. Yürüme zorluğu vardı. Biraz yürüyor, biraz sürünüyordu. Problemini çözmek ve sahiplendirmek için aldım ama o da kaldı.

İlk eve girdiğinde ilginç bir hikâyesi olan var mı?

En küçüğünün işitme engeli olduğu söylendi, halen de olabilir emin değilim, çünkü bunu ölçümleyebilecek bir cihaz yok veterinerlerde. Genelde muayene edip anlamaya çalışıyorlar. İşitme engelli olduğu için ben yere vurarak onunla iletişim kurmaya çalışıyordum. Evden kaçmaya çalışıyordu, merdivenlerden hızlıca koşup sokağa çıkmaya çalışıyordu. “Ahh” diye tepki verince bana baktı ve geri döndü. İşte o zaman duyduğunu anladım. İlk bakışta, ilk tanışmamızda böyle bir anımız oldu.

Kocaman bir ailesiniz. Nasıl bir duygu bu?

Onlar olmasa kesinlikle ben de olmazdım. Onlarsız bir hayat düşünemiyorum. Türlü zorlukları var belki ama her şeyin bir zorluğu var. Bence zorlukların en güzeli onlarla beraber yaşamak.

Sizin duygularınıza karşı tepkileri var mı? Örneğin canınız sıkkın olduğunda…

Mesela oğlum gerçekten tatlı, duygusal, kızlar kavga ederken o çok korkuyor, panikliyor ve koşarak kucağıma geliyor ve beni bir anda yalamaya başlıyor. Benden güç almaya çalışıyor. Mesela ben üzgünsem, kızım hemen gelir 3 defa etrafımda daire çizerek döner ve yanıma yatar. Engelli kızım da kendini bana teslim etmek istiyor ama belli bir ölçüsü var. Mesela kafasını uzatıyor ama siz ona sarılmak isterseniz ona izin vermiyor. Sadece kafamı sevebilirsin o kadar! Beni hissettiklerini biliyorum ama hepsi kendi alanlarında yapabildikleri kadar samimiyet kuruyorlar.

Bir insan neden hayvan sahiplenmeli?

İnsan olduğu için. Sadece sevmek için. Ben çocukken hayvan besleyen bir ailede büyümedim. Ve ne kadar boş geçmiş o yıllar. İstanbul’a geldikten ve konservatuara başladıktan sonra bir hayvan sahiplendim. Tamamen tesadüfen sahiplendim. Hiç böyle bir kültür ailemde yoktu. Bir yere gittiğimde o evde hayvan yoksa çok anormal geliyor. Bizim ev çok cümbüşlü, yani sürekli bir hareket olduğu için. Sadece sevmek, sadece iletişim kurmak için, başka hiçbir sebebe ihtiyaç yok.

LALE CANGAL / Maya isimli köpeğin doğumunu beklemiş. Doğar doğmaz sahiplemiş ve 13 yıl birlikte yaşamışlar. Maya çekimlerden kısa bir süre sonra hayatını kaybetti

Kaç yıldır birliktesiniz ve neler yapıyorsunuz?

İlk 8 yıl uçakla çok seyahat ettik. Neredeyse tüm Türkiye’yi gezdik. 13 yıldır beraberiz. Şimdi sadece parka gidiyoruz. Çok yaşlandık.

Dışarıdasınız eve geliyorsunuz sizi nasıl karşılıyor?

Eskiden daha farklı. Eskiden heyecandan evi dağıtabiliyordu. O heyecanı yendi oturup bekliyor.



Birlikte yapmaktan en keyif aldığınız aktivite ne?

Atları çok seviyoruz. Çiftliğe gittiğimizde koşuyoruz. Yaşlı ama gene de atların peşinden koşuyor. Tutamıyor kendini güçlü hissediyor.

Sizi kıskanıyor mu?

Evet. İki sene önce sokaktan bir kızla tanıştık. Pekiyi değil aramız kıskançlık işte.

Unutmam dediğiniz bir anınız var mı?

Bir dağda kalıyorduk çadırda. Ben yolumu kaybetmiştim. Maya bana yolumu gösterdi. 2 km’lik bir yol. Şehir köpeği olmasına rağmen iç sezgileri inanılmaz kuvvetti.

Hayatınızda olmasaydı ne olurdu?

Maya mı? Mümkün değil.

Neden hayvan sahibi olunmalı?

Sorumluluk sevgi, saygı, huzur hepsini ondan öğreniyorsunuz. Aslında o senin ilk çocuğun oluyor eğer çocuğunuz yoksa. Bir hayvan sahibi olman gerekiyor ki sorumluluk, huzur, sahiplenmek bütün bunların hepsini öğrenebilesin. Ebeveyn olmadan önce mutlaka hayvan sahibi olmak gerekiyor.

Ayrıntılı bilgi: www.satinalmasahiplen.org