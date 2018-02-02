Onlar için yapacak çok şey var

Havaların soğumasıyla sokak hayvanları için zor günler başladı. Peki sokak hayvanları için bu soğuk kış günlerinde neler yapılabilir? İşte sizin için küçük onlar için büyük adımlar...

Hazırlayan: Leyla ALP

Havaların soğumasıyla sokak hayvanları için zor günler başladı. Sokak hayvanları bu soğuk kış günlerinde hem yiyecek bulmak hem de vücut ısılarını korumak zorunda... Peki sokak hayvanları için bu soğuk kış günlerinde neler yapılabilir?Sizin için küçük onlar için büyük olan birkaç adımı sizlerle paylaşıyoruz.

Sahiplenin

En güzeli evinizin kapılarını bir hayvana, bir can dosta açmanızdır. Onunla birlikte yaşamaya başlamanın sizin hayatınızda ne kadar büyük değişiklikler yaratacağını anlamanız uzun sürmeyecektir. Can dostunuz da kısa sürede eve alışacak ve keyfine bakacaktır.

Misafir edin

Eğer evinizin koşulları bir hayvanın uzun süre kalmasına uygun değilse yaralı, hasta durumundaki hayvanları kısa süreliğine misafir edin.

Hayvanların tıbbi bakımı Kadıköy’de Kadıköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak yapılıyor.

Ofisinizde yer açın

Ofisinizde onlar için küçük bir yer açın. Kısa süre içinde tüm ofis çalışanlarının can dostu olduğunu göreceksiniz. Ofiste yaşama koşulları uygun değilse işyerinizin önünde bir kulübe yapar, mama ve su kabı koyarsanız bir hayvanın yaşamını kurtarmış ve destek vermiş olursunuz.

Kaputa vurun

Kediler sıcak yer aradığında ilk gittikleri yerlerden biri arabaların altı veya motorlarıdır. Arabanızı çalıştırmadan önce tekerlekte ya da motorda bir kedi olup olmadığını mutlaka kontrol edin.

Kedi-köpek evleri yapın

Karton, plastik ya da tahtadan yapılabilecek kedi, köpek evleri sokak hayvanlarının korunaklı bir yuvaları olması demek. Yapımı oldukça kolay olan bu evleri yağmura ve kara karşı dayanıklı olması için naylonla kaplamanız gerekiyor. Hiçbir şey yapamıyorsanız boş bir karton kutuyu naylon poşetle kaplayıp yan yatırabilir bir sokak kedisinin en azından kısa süreli konaklayıp ısınabileceği bir ortam yaratabilirsiniz.

Bir kap su verin

Su hayvanlar için de hayattır. Sokak hayvanları için bir su kabı mutlaka bulundurun fakat metal ya da çelik su kapları suyu çabuk dondurur, kış aylarında bu tür kaplara su koymak yerine plastik kaplara su koymak ve bu suların ılık olmasına dikkat etmek daha mantıklı. Eğer suya bir damla zeytinyağı damlatırsanız suyun donmasını engelleyebilirsiniz.

Mama vermeyi unutmayın

Özellikle kar yağdığında yiyecek bulmak sokak hayvanları için mümkün olmuyor. Marketlerde sokak hayvanları için satılan mamalardan alıp akşam eve giderken beş dakikanızı ayırarak mama kaplarına ya da kuru alanlara mama bırakabilirsiniz.

Düşük bir ücret karşılığında kasaptan sakatat alıp hayvanlar için yol kenarlarına koyabilirsiniz.

Mama alamıyorsanız evdeki artan yemekleri onlara verebilirsiniz. Hayvanlara bozuk yemek vermeyin. Soğuk havalarda direnci azalan hayvanlar için bir ishal vakası bile ölümcül olabilir.

Kuşlar için cam kenarına ekmek koyun

Kuşlar kedi ve köpekler gibi yaklaşmazlar ama onlar için pencerenizin önüne ekmek kırıntıları serpebilir ya da bahçenizdeki ağaçlara ekmekler asabilirsiniz.

Hasta hayvanları görmezden gelmeyin

Yaralı ve hasta olduğunu düşündüğünüz bir hayvan görürseniz onu kaderine terk etmeyin. En yakın belediyeye haber verin. Kadıköy Belediyesi için 444 55 22 numaralı telefonu aramanız yeterli. Sokakta bulduğunuz hasta hayvanı Kadıköy Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Merkezi veya Evcil Hayvan Sağlığı merkezine götürüp tedavi edilmesini kendiniz de sağlayabilirsiniz.

Barınaklara destek olun

Yaşadığınız ilçede bir hayvan barınağı varsa özellikle kış aylarında bu barınakta çok sayıda hayvan var demektir. Barınaklara yapacağınız mama bağışları sayesinde çok daha fazla hayvanın ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayabilirsiniz. Kullanmadığınız battaniyeler ve eski gazeteler onların çok işine yarayacaktır.

Sevginizi eksik etmeyin

Tüm canlılar için sevgi temel ihtiyaçtır. Sevginizi ve şefkatinizi onların üzerinden çekmeyin. Unutmayın dünya onlarla güzel…