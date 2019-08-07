Olta balıkları tezgahta

Olta balıkları Av yasağının başlamasının ardından olta ve çiftlik balıkları tezgâha inerken, esnafın verdiği bilgilere göre sezonun yıldızı “sardalya” oldu

adıköy’de balık denilince ilk akla gelen adres olan Kadıköy Tarihi Çarşı’nın balıkçı tezgâhları, balık sezonundaki kadar olmasa da canlılığını koruyor. Balıkların üreme döneminin başlaması nedeniyle 15 Nisan’da başlayan denizlerde balık avı yasağı Eylül ayına dek devam edecek. Tezgâhlarda çiftlik ve olta balıkları ise satılmaya devam ediyor. Çanakkale’de 15 Temmuz’da yasağın bitmesinin ardından tezgâhların gözdesi sardalya… Esnaftan aldığımız bilgiye göre satışlarda sardalyayı istavrit ve mezgit izliyor. Çarşı esnafına yaz balıklarını sorduk.

“EN ÇOK SARDALYA GİDİYOR”

Çarşı balıkçıklarından Cengiz Uğur, “Yaz ama yine balık seven, balık kültürü olanlar için tercih bol. İlla kışın yenecek diye bir şey yok. Şuan tezgâhta mevsim balığı olarak sardalya var; en çok o gidiyor. Bir de olta balığı olarak istavrit ve ufak mezgit geliyor. Çanakkale tarafı serbest kaldı. Onun için sardalyanın mevsimi şimdi. 25-30 lira arası gidiyor fiyatlar. Farklı balık denemek isteyenler için güzel bir dönem. Dil, karagöz, iskorpit gibi çok alışkın olunmayan sadece hastalarının bildiği balıklar da tezgahta. Çiftlik balıklarımızdan çupra ve levrek her zaman olan balıklar zaten.” diye konuştu.

“İYİ SARDALYANIN SIRRI…”

Fiyatlar hakkında konuşan Uğur, “Geçen seneyle bu sene aynı fiyatlar. Enflasyon arttı ama balık fiyatı artmadı.” diye konuşurken sezonun en çok satan balığı sardalyanın en güzel nasıl yapılacağının sırrını gazetemizle paylaştı: “Sardalya güzel yapılırsa pirzoladan güzel. En önemli kural sardalyayı kılçıksız pişireceksin. Kılçığını ayıkladıktan sonra hamsi gibi yapıştır birbirine ya da yanmaz kağıdın üzerine koy fırına ver. Kılçıkları ayıklaması başta biraz zorlar ama yerken de balık yedim dersin.” “YAZIN BAŞKA, KIŞIN BAŞKA…” Çarşının bir diğer esnafı Selami Aydın ise, “Balığın hastaları yaz kış fark etmeden bunu tüketirler. Balık kışın yenir gibi yanlış bir algı var. Yazın balığı başka, kışın balığı başka. Balığı mevsiminde yersen hiçbir problem yok” diye konuştu.

Tarihi çarşıda balıkların fiyatları ise şöyle:

Sardalya ............................................25-30 TL

Olta İstavrit......................................25 TL

Mezgit................................................15-30 TL

Çupra..................................................50-60 TL

Levrek................................................40-60 TL

Norveç Somon................................100-120 TL