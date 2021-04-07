Haftalık Bağımsız Gazete 07 Nisan 2021
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‘Ölmek İstemiyorum’ afişi Kadıköy’de

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından Zincirlikuyu’ya asıldıktan sonra kimliği bilinmeyen kişilerce kaldırılan “Ölmek İstemiyorum” afişi Kadıköy’e asıldı

‘Ölmek İstemiyorum’ afişi Kadıköy’de
GazeteKadıköy

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından Zincirlikuyu’da bir binaya asıldıktan sonra kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından kaldırılan, ‘Ölmek İstemiyorum’ afişi Kadıköy’de. 
 
Zincirlikuyu’da ‘Ölmek istemiyorum’ başlığı ile asılan afişte bir kadının açıklamaları yer almıştı. Afişin kaldırılması üzerine harekete geçen Kadıköy Belediyesi, afişi Kadıköy’ün en kalabalık güzergahlarından birinde yer alan Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’ne astı. 

Etiketler; #kadın cinayetler #şiddet #cinayet
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