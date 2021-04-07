Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından Zincirlikuyu’ya asıldıktan sonra kimliği bilinmeyen kişilerce kaldırılan “Ölmek İstemiyorum” afişi Kadıköy’e asıldı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından Zincirlikuyu’da bir binaya asıldıktan sonra kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından kaldırılan, ‘Ölmek İstemiyorum’ afişi Kadıköy’de.



Zincirlikuyu’da ‘Ölmek istemiyorum’ başlığı ile asılan afişte bir kadının açıklamaları yer almıştı. Afişin kaldırılması üzerine harekete geçen Kadıköy Belediyesi, afişi Kadıköy’ün en kalabalık güzergahlarından birinde yer alan Rasimpaşa Sosyal Hizmet Merkezi’ne astı.