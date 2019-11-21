Öldürülen kadınların isimleri Kadıköy’ün parklarında yaşayacak

Kadıköy Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde, erkekler tarafından öldürülen 10 kadının ismini parklara veriyor

Erkek şiddetinin mağdurları Emine Bulut, Ceren Damar, Mehtap Bülbül, Muhterem Evcil, Özgecan Aslan, Helin Palandöken, Esin Işık, Deniz Aktaş, Fatma Şengül, Müzeyyen Boylu’nun isimleri Kadıköy’ün farklı mahallelerinde yer alan parklara verilecek. Bu isimler tüm şiddet mağduru kadınları temsil edecek.

Kadıköy Belediyesi, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ile el ele vererek, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla bir karar aldı. Kadıköy Belediyesi Meclisinden oybirliğiyle geçen karara göre ilçedeki 10 parkın isimleri erkek şiddetine maruz kalarak hayatını kaybeden kadınların isimleriyle değiştirilecek. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde Koşuyolu Parkı’nda saat 12.00’de düzenlenecek törende Koşuyolu Parkı’nın adı “Emine Bulut Parkı” olarak değiştirilecek.

Emine Bulut’un isminin yanı sıra Acıbadem’de Ceren Damar, Mehtap Bülbül; Hasanpaşa’da Muhterem Evcil; Fenerbahçe’de Özgecan Aslan; Kozyatağı’nda Helin Palandöken, Fatma Şengül; Sahrayıcedid’de Esin Işık, Deniz Aktaş ve Müzeyyen Boylu’nun isimleri tüm şiddet mağduru kadınları temsilen ölümsüzleşecek.

10 KADIN 10 HAYAT…

Emine Bulut Parkı

Emine Bulut, 18 Ağustos 2019’da eski eşi tarafından boğazından bıçaklanarak çocuğunun gözleri önünde öldürüldü.

Adres: Eski Koşuyolu Parkı / Koşuyolu Mahallesi Muhittin Üstündağ Cad. Mehmet Aktan Sokak arası

Ceren Damar Parkı

Akademisyen Ceren Damar 30 Aralık 2018’de, sınavda kopya çektiği için sınav kâğıdını aldığı öğrencisi tarafından önce silahla vurularak ardından bıçaklanarak öldürüldü.

Adres: Eski Acıbadem Gönüllü Evi Yanı / Acıbadem Mah. Defne Sok. ve Mustafa Bey Sok. Kesişimi

Mehtap Bülbül Parkı

Mehtap Bülbül, 19 Ocak 2013 tarihinde eski eşi tarafından öldürüldü. Savcılık tarafından verilen uzaklaştırma kararının bittiği gün Mehtap Bülbül’ü kaçırarak iki gün alıkoyan Volkan Civelek iki günün sonunda Bülbül’ün başına iki el ateş ettikten sonra hastane önüne bırakıp “Ceset var” diyerek kaçtı. Ağır yaralı Mehtap Bülbül iki gün sonra yaşamını yitirdi.

Adres: Eski Acıbadem Muhtarlık Yanı / Acıbadem Mah. Acıbadem Cad. ve Defne Sok. Kesişimi

Muhterem Evcil Parkı

İki çocuk annesi Muhterem Evcil, 28 Haziran 2013’te, boşanmak istediği eşi tarafından uzaklaştırma kararına rağmen kuaför dükkânında bıçaklanarak öldürüldü.

Adres: Eski Rum Mezarlığı Karşısı Parkı / Hasanpaşa Mah. Zeamet Cad. ve Taşocağı Sok. Kesişimi

Özgecan Aslan Parkı

20 yaşında üniversite öğrencisi olan Özgecan Aslan 14.02.2015 tarihinde, bindiği minibüste, minibüs şoförünün tecavüzüne direndiği ve şoförün yüzüne biber gazı sıktığı için minibüste bulunan levye ile kafasına defalarca vurularak ve bilekleri kesilerek öldürüldü ve cesedi fail tarafından yakıldı.

Adres: Eski Fenerbahçe Lise Karşısı Parkı / Fenerbahçe Mah. Yeşil Çeşme Sok.

Helin Palandöken Parkı

Helin Palandöken, 14.02.2017 tarihinde, eski sevgilisi tarafından pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü. Helin, 18.09.2016 tarihli twitter paylaşımında “gizli bir platonik sapığım var, sokağa çıkmaya korkuyorum” yazmıştı.

Adres: Eski Karakol Karşısı Parkı / Kozyatağı Mah. Dilara Sok ve Yusuf Baha Gürcan Sok kesişimi

Esin Işık Parkı

Esin Işık, 2010 yılında 25 yaşındayken Siirt’te boşanmak istediği eşi tarafından öldürüldü. Esin Işık’ın cesedi bir kale dibinde bulundu.

Adres: Eski Halk Sokak Parkı / Sahrayıcedid Mah. Güzide Sok. ve Mengi Sok. arası

Deniz Aktaş Parkı

Deniz Aktaş, 04.03.2015 tarihinde sevgilisi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Deniz Aktaş'ın daha önce de darp edildiği, polise başvurup uzaklaştırma kararı aldırdığı ancak şikayetinden vazgeçtiği için kararın sonlandırıldığı anlaşıldı.

Adres: Eski Sahrayıcedid Köşe Park / Sahrayıcedid Mah. İnönü Cad. ve Atatürk Cad. kesişimi (Sahrayıcedit Cami karşısı)

Fatma Şengül Parkı

Fatma Şengül, 30.03.2019 tarihinde iş yerinde tartıştığı Zeynel Akbaş tarafından evinin önünde silahla vurularak öldürüldü.

Adres: Eski Taç Sokak Parkı / Kozyatağı Mah. Taç Sokak

Müzeyen Boylu Parkı

Müzeyyen Boylu, 20.05.2019 tarihinde boşanmak istediği kocası tarafından ateşli silahla öldürüldü. Müzeyyen Boylu Issı’nın kadına yönelik şiddete karşı aktif çalışma yürüttüğü, ayrı yaşadığı Mesut Issı’nın kendisini rahatsız etmesi üzerine boşanma davası açtığı ve koruma kararı aldırdığı ortaya çıkmıştı.

Adres: Eski Milli Hakimiyet Yanı Havuzlu Park / Sahrayıcedit Mah. Çamlıpark Sok.