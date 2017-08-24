Okul bahçelerinde hasat sevinci

Kadıköy Belediyesi’nin katkılarıyla öğrencisinden öğretmenine okul müdürüne el birliğiyle yapılan doğal tarım bahçelerinde şimdi hasat sevinci yaşanıyor

Yazın son sıcaklarının yaşandığı şu günlerde sonbahar gelişini, serinlik ve yağmurlarıyla hissettirirken, okullardan gelen talep doğrultusunda Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle okul bahçelerinde yapılan doğal bahçelerinde hasat sevinci yaşanıyor.

Yaz tatili dolayısıyla okullardaki doğal tarım bahçelerine tatil boyunca öğrencilerin yerine öğretmenler, okul müdürleri baktı, sulamasını yaptı, yetişen ürünlerin hasadını gerçekleştirdi, öğrencilerin yokluğunu aratmadı.

KENTTE TARIM

Faik Reşit Unat Ortaokulu’nun bahçesinde dut, çilek, mısır, domates, patlıcan, biber, muşmula ve onlarcası var. İstanbul’un simgesi erguvan da unutulmamış. Faik Reşit Unat Ortaokulu Okul Müdürü Ali Arslan ile bahçenin günlük kontrolünü yaparken karşılaştık. Olgunlaşan ürünleri toplarken, bahçenin bakımını, sulamasını da yapıyor. “Öğrencilerimize toprağın önemini, gıdanın kaynağının toprak olduğunu, toprağın da canlı bir yapıya sahip olduğunu, domatesin, patatesin ve diğer pek çok meyve ve sebzenin topraktan beslenerek yetiştiğini anlatıyoruz. Çocukları organik veya doğal tarımla tanıştırmak, doğayı öğretmek için küçük de olsa bir bahçe yaptık. Doğayı seven insanı da sever. Yoldan geçenlerin bile merakla baktığı bir bahçe oldu. Kadıköy’ün ortasında böyle bir bahçenin olması yoldan geçenlerin de ilgisini çekiyor hatta fotoğraf çektirenler bile oluyor. Bahçemizde plastik, karton gibi atık maddelerden yaptığımız kuş yuvaları da bahçeye canlılık getiriyor. Teneffüste öğrencilerin acaba hangi meyve sebze oldu diye ilk baktığı yer bahçe oldu” diyen Arslan, bahçe çalışmalarının yanı sıra çocuklarda hayvan sevgisinin gelişmesi amacıyla 10 tane ördek yavrusunu da bahçede büyütüp beslediklerini anlattı. Ördekler için öğretmenler küçük şirin bir kulübe yaparken ördek yavruları gün boyu öğrencilerin doğal tarım bahçesinde dolaşıyor, okul bahçesine renk katıyor.

ÜRÜNLER TADINDAN YENMİYOR

Kadıköy Belediyesi’nin çevre düzenlemesinden peyzajına, fide ve fidan desteğine kadar pek çok katkı sunduğu birbirinden güzel okul bahçelerinden biri de Kadıköy 50. Yıl Tahran Anadolu Lisesi’nde bulunuyor. Bahçeye çevrilen bölümün eski haliyle şimdiki hali arasında büyük fark var. Eskiden atılacak eşyalar, atık ve çöplerin bulunduğu alan şimdi meyveden sebzeye birçok ürünün yetiştiği doğal tarım bahçesi oldu. Öğretmenler, okul müdürü, en önemlisi de öğrencilerin ilgi ve sevgisiyle bahçe yemyeşil. Kadıköy Belediyesi bahçenin yanına bir de çardak yaptı. Okullar tatil olsa da okul müdürü Adem Filiz her gün bahçe ile ilgileniyor, sulama yapıyor, hasadı aksatmıyor. Ürünler ise tadından adeta yenilmiyor. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun bu konuda desteklerini esirgemediğini ne istedilerse yapmaya çalıştığını ifade eden Okul Müdürü Adem Filiz, öğrencilerin katkılarıyla eskiden bakımsız olan alanın şimdi doğal tarım bahçesi olduğunu anlattı. Yakında resim öğretmenleriyle birlikte bahçe duvarlarına İstanbul’un tarihi eserlerinin yer aldığı İstanbul panaroması yapacaklarını da sözlerine ekledi. Öğrencilerin ders aralarında gelip sebzeleri dalında gördüğünü, dalından çilek, domates, böğürtlen toplayıp yediklerini anlatan Adem Filiz, öğrencilerin bu mutluluğu aileleriyle de paylaştıklarını, çocukların mutluluğuyla eğitimciler olarak kendilerinin de mutlu olduğunu anlattıklarını belirtti. Filiz, “Burası öğrencilerimiz ve bizim için de metropolde bir nefes alma alanı gibi. Her taraf bina ama biz burada öğrencilerimizle domates, biber, salatalığı dalından koparıp kahvaltı yapabiliyoruz ve çocuklar bundan çok mutlu” dedi.

Yüksek lisans tezi kapsamında yaptığı araştırma sonucuna da değinen Adem Filiz, bitkiyle, canlıyla, toprakla haşır neşir olan çocukların stres ve sıkıntıdan uzaklaşıp, topluma daha faydalı bireyler olacağını söyledi.

KADIKÖY BELEDİYESİ’NE TAM NOT

50. Yıl Tahran Anadolu Lisesi’ne uğradığında okuldaki doğal tarım bahçesi çalışmasını da inceleyen Doğa Bilimleri Derneği Başkanı Altuğ Revnak Eti de Kadıköy Belediyesi çok güzel bir iş yaptığını, beton duvarlarla dolu kent ortamında doğal tarım çalışmalarının yapıldığı bahçenin öğrencilerin gelişimine olumlu katkı sağlayacağını ifade etti.

MAHALLELİ DE İLGİLİ

Kadıköy Eğitim Mahallesi’ndeki İnönü İlkokulu’nun bahçesinde de geçtiğimiz yıl Kadıköy Belediyesi’nin katkılarıyla yapılan bir doğal tarım bahçesi var. Selahattin Aldemir öğretmenin bahçe projesi okulların açık olduğu dönemde geçen Mayıs ayında hayata geçirildi. Öğrenciler, öğretmenler pek çok sebze ekti, belediyenin verdiği meyve fidanları dikildi. Okul Müdür Yardımcısı Seda Karaata, öğretmenleriyle birlikte öğrencilerin, bahçenin bakımını, sulamasını yaptıklarını şimdi de ürün almaya başladıklarını anlattı. Seda Karaata, bahçenin mahalle halkı tarafından da ilgi gördüğünü, hatta gelip bahçenin bakımı, sulaması konusunda kendilerine yardımcı olmaya çalıştıklarını anlattı. Karaata, “Bunca yıllık çalışma yaşamımda okulda bir bahçe olacağı, binalarla dolu kentin ortasında bahçede ürün yetiştireceğimiz ve o ürünlerin son derece lezzetli olacağını hiç düşünmemiştim. Çocukların mutluluğunu görmek bizim için en önemli olandı” dedi.

Selahattin Aldemir öğretmen gelip tatilde de bahçeyi sulamayı, bakım yapmayı ihmal etmiyor. Domates, biber, kabak, çilek bahçeden elde edilen birbirinden leziz ürünlerden sadece birkaçı.

Diğer taraftan Kadıköy Saint Joseph Lisesi öğrencilerinin isteği üzerine Fenerbahçe Parkı’nda Kadıköy Belediyesi’nin yaptığı permakültür bahçesinde de devasa büyüklükteki kabakların yanı sıra domatesler, patlıcanlar ve pek çok sebze dikkat çekiyor.