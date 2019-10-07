Kadıköylü yoga eğitmeni Hande Beyazıt, öğretmenlere ücretsiz yoga hizmeti sunacak

Geçen yıldan bu yana yoga eğitmenliği yapan Hande Beyazıt, bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçiriyor. Beyazıt, “Yakın çevremde ve ailemde öğretmen çok. Pedagojik formasyon eğitimi alırken okulda ve öğretmenler odasında ben de bolca vakit geçirdim. Öğretmenliğin özel bir meslek olduğunu düşünüyorum ve işinizin ne kadar zahmetli olduğunu biliyorum. Yoganın şifasının öğretmenlere hem kişisel hem de mesleki anlamda iyi geleceği inancı ve niyetiyle ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde görev yapan devlet okulu öğretmenlerine ücretsiz yoga dersleri vermek istiyorum” diyor.

Beyazıt, #öğretmenlereherhaldeyoga projesi kapsamında Kasım ayı sonuna kadar her hafta Pazar günü öğleden sonra Kadıköy'de öğretmenlere ücretsiz olarak yoga dersleri verecek. Katılım için herhaldeyoga@gmail.com adresinde başvurmak mümkün.