Haftalık Bağımsız Gazete 14 Nisan 2018
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Öğrencilerden “O An” Sergisi

Öğrencilerden “O An” Sergisi
GazeteKadıköy

“Öncü Kadıköy Projesi” kapsamında “O an” konulu çalışma doğrultusunda Zühüpaşa İlkokulu 1-B sınıfı öğrencileri tarafından bir fotoğraf sergisi düzenlendi. Sınıf Öğretmeni M. Tuba Büdüş öncülüğünde düzenlenen “Işıkla Çiziyorum” isimli sergi çalışmasında, doğa ve hayvan teması işlendi ve fotoğraflar tamamen çocuklar tarafından, hiç bir şekilde veli müdahalesi olmadan çekildi. 

Zühtüpaşa İlkokulu’nda 10 Nisan Salı günü açılan sergiyi Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da ziyaret etti. Açılış kurdelesini çocuklarla birlikte kesen Nuhoğlu, çocukları ve öğretmenlerini bu güzel sergiden dolayı tebrik etti.

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