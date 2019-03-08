Öğrencilerden ihtiyaç sahiplerine destek

Kadıköy İSTEK Semiha Şakir Okulları ve Ali Haydar Ersoy Ortaokulu öğrencileri kendi aralarında topladıkları giysileri, Açık Gardırop İkinci El Giysi Mağazası’na bağışladı

Sinem Tezer Çatal

Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Hep Beraber El Ele Daha Güzel Bir Geleceğe” isimli proje kapsamında Kadıköy ilçesinde bulunan özel okullar ve devlet okulları birbirleriyle kardeş okul olarak eşleşiyor. Her ay bir tema etrafında yapılan etkinliklerin ocak-şubat ayı teması “yardımlaşma” olarak belirlendi. İSTEK Semiha Şakir Okulları öğrencileri, kardeş okulları olan Ali Haydar Ersoy Ortaokulu öğrencileriyle beraber aldıkları karar doğrultusunda iki ay boyunca okullarda giysi yardımı kampanyası başlattı. Geçtiğimiz günlerde her iki okuldan temsilci seçilen ikişer öğrenci, öğretmenleriyle beraber Kadıköy Belediyesi Açık Gardırop İkinci El Giysi Mağazası’nı ziyaret ederek hem topladıkları yardımı teslim etti hem de Kadıköy Belediyesi’nin sosyal hizmetler alanında yaptığı çalışmaları tanıma fırsatı buldu.

DAYANIŞMA “DOLABI” AÇIK GARDROP

Kadıköy Belediyesi’nin sosyal belediyecilik ilkesiyle hayata geçirdiği projelerinden biri olan Açık Gardırop 2.El Giysi Mağazası, uzun yıllardır kıyafet, ayakkabı ve oyuncak gibi malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak, dayanışmanın en güzel örneklerinden birini gösteriyor. Kadıköylüler ile ihtiyaç sahibi kişiler arasında bir yardımlaşma köprüsü görevini sürdüren mağaza, Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak bağış sistemi doğrultusunda çalışıyor.

Kadın giysileri, erkek giysileri, çocuk giysileri, çocuk kitapları, hikaye, roman, oyuncak ve tekstil ürünleri gibi pek çok kullanmadığınız eşyalarınızı Kadıköy Belediyesi Açık Gardırop 2.El Giysi Mağazası’na getirebilir, bu hizmetle bir çok ihtiyaç sahibine ulaştırabilirsiniz.

Açık Gardrop Adres: Eğitim Mah. Ahsen Çıkmazı Sok. Sadıkoğlu Plaza 4 No 2/3

Tel: (0216) 545 72 28