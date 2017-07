O zaman dans, renk: Moda Sahili

Özellikle gençlerin yoğun olarak tercih ettiği Moda Sahili alternatiflerinden farklı birçok aktiviteye ev sahipliği yapıyor

Havaların ısınmasıyla birlikte Kadıköy’de parklar ve sahiller canlandı. Okulların da tatile girmesiyle birlikte gençlerin tercihi her sene olduğu gibi yine Moda Sahili, onların tabiriyle “Moda 2” oldu. Moda Sahili alternatiflerinden farklı olarak çok çeşitli aktiviteye ev sahipliği yapıyor. Sabahları yoga yapanlar, öğlen ağaçların arasına kurdukları hamaklarda serinleyenler, akşamüstü içecekleri eşliğinde günün yorgunluğunu arkadaşlarıyla atanlar… Sahildeki ağaçlardan topladıkları meyveleri yiyenler, poi çevirerek meditasyon yapanlar… Bunlar Moda Sahilde her gün rast gelebileceğiniz aktivetelerden bazıları. Bizde gençlere Moda Sahili’nde ne yaptıklarını ve neden Moda Sahili’ni tercih ettiklerini sorduk.

“ÇÖLDE VAHA GİBİ”

Moda Sahili deyince akla ilk gelen şeylerden biri müzik ve dans. Gençler yazın sıcağından Moda Sahili’nde ağaçların altındaki serinliğe sığınarak burada müzik yapıyor ve müziğin eşliğinde dans ediyorlar. Moda sahilinde gitar çalan Coşkun Yılmaz hissettiklerini şu sözlerle açıklıyor: “Günümüz Türkiye’sinde burada, böyle bir ortamda müzik yapmak insanı rahatlatıyor açıkçası. Burası çölde vaha gibi. Çünkü İstanbul gibi bir yerde bu kadar sakin bir yer bulmak, hele şu devirde biraz zor. Açıkçası hafta içinde bunu biraz değerlendirmeye çalışıyoruz. Kadıköy özellikle Moda Sahili de bunun için en ideal yerlerden biri.” Yılmaz’a mızıkasıyla eşlik eden Emre Osman Çanakçı ise Avrupa yakasının yoğun iş temposundan, kalabalığından bunalıp kendini Moda’ya atanlardan: “Ben aslında Avrupa’da oturuyorum. Arkadaşım burada oturuyor. Ben de karşı tarafta uygun bir yer bulamadığım için buradayım. Burası daha sakin ve Moda Sahili’nde kendimizi daha iyi hissediyoruz. Kimse kimseye karışmıyor. Daha özgür olduğumuz için aynı zamanda daha özgüvenli de hissediyoruz kendimizi burada. Neredeyse her hafta buluşup müzik yapıyoruz.”

SPOR İÇİN MODA SAHİLİ

Moda Sahili spor yapmak isteyenler için de uygun bir alan. Sahilde bulunan tenis kortu, basketbol sahası ve bisiklet yolları gençler tarafından aktif şekilde kullanılıyor. Sabah erken saatlerde giderseniz pilates yapanlara rastlamanız bile mümkün. Sahilde bisiklet süren Hamdi Biber, yerel yönetimin ve halkın spor yapalar için bir çok imkan sunduğunu, bisiklet sürerken Moda Sahili’nde mola vermenin de büyük bir keyif olduğunu dillendirirken, sahilde bulunan basketbol sahasının müdavimlerinden Burak Bediroğlu şunları söylüyor: “Burası çok rahat, özgür ve huzurlu. Herkes kendi halinde. Yaklaşık bir yıldır her hafta gelip burada basketbol oynuyoruz. Burada oynadıktan sonra çimlerin üzerinde dinlenmekte çok keyifli. İnsanlar çok sıcakkanlı. Sosyalleşme imkânı yaşıyorsunuz.”

YENİ ZELANDA’DAN MODA SAHİLİ’NE: POİ ÇEVİRME

Yıllar önce Yeni Zelanda'da Maori insanları tarafından erkeklere savaşta güç ve koordinasyon yetisi kazandırmak için kullanılılan “poi çevirme”de yıllar içinde bir meditasyon aktivitesine dönüşerek Moda Sahili’ne kadar geldi. Moda Sahili’nde hemen her gün poi, top çeviren veya yoga yapan gençleri görmeniz mümkün. Onlardan biri de Burcu Çalışkan. Çalışkan, “Her hafta burada arkadaşlarımızla birlikte gelip poi çeviriyoruz. Ağaçların arasına ip gerip denge çalışmaları yapıyoruz. Poi ve denge çalışmaları insanı dinginleştiriyor. Bunun dışında bilinçaltımızda yatan, bastırdığımız gerçekliklere ulaşmakta kullandığımız yollardan biri. Bir de Moda Sahili’nin özgür, sakin ve huzurlu ortamı eklenince vazgeçilmez bir aktivite halini alıyor.” sözleriyle hislerini açıklarken, Çalışkan’ın arkadaşı Sema Yılmaz da duygu ve düşüncülerini şu sözlerle açıklıyor: “Top çevirirken bütün dünyadan bağımsız kılabiliyorum kendimi. Bütün odağımı oraya verdiğim an, günlük hayattaki problemler buharlaşıp uçuyor. Bu da insana güzel hissettiriyor.”

“BURADA KİŞİ RUHUNU DENİZE ATAR”

Moda Sahili’nde yapılacak bir diğer keyifli aktivite de balık tutmak. Özellikle deniz kıyısının derinden başlaması Moda Sahilini avlamak için daha uygun bir hale getiriyor. Sahilde balık tutanlardan Murat Sarı: “Moda Sahili özel bir yer. Burada kişi ruhunu çıkarıp denize atar. Kendisiyle yalnız kalır ve o sakinliği dinler. Geriye zaten başka bir şey kalmıyor.” sözleriyle Moda Sahili’nde balık tutmanın verdiği keyfi anlatıyor.

“ÇOCUKLUĞUMA DÖNDÜM”

Moda Sahili ağaçlarıyla da dikkat çeken bir mekân. Sahilde çok çeşitli meyve ve az rastlanan ağaç çeşitleri bulunuyor. O ağaçlardan birinde erik toplayan Erdem Pur, çocukluğuna döndüğünü belirtirken şöyle devam ediyor: “Moda Sahiline her zaman gelirim. Şehir dışından akrabalarım ve arkadaşlarım geldiğinde burası ilk göstermek istediğim yerlerden biri oluyor. Ben köyde büyüdüm. O günlerden bugüne ilk defa ağaca çıktım. Çocukluğumdan itibaren ilk defa kargo pantolon giyme ihtiyacı hissettim. Meyveleri toplayıp cebime koyabilmek için…”