O'nun yol arkadaşı oyuncakları

“Oyuncaklar Tatilde” adlı projenin yaratıcısı Ulaş Şentürk, çocukluğunda biriktirdiği onlarca oyuncağı dünyanın farklı şehirlerinde yolculuğa çıkarıyor

Çocukluğunda geçirdiği alerjik rahatsızlığından dolayı yaşıtlarıyla birlikte dışarıda oynayamayan Ulaş Şentürk, kendine oyuncaklardan yüzlerce arkadaş edindi. Şentürk büyüdü ama evin içindeki oyuncakların sayısı da arttı. 25 yıldır oyuncak biriktiren Şentürk, yalnızlığını paylaştığı oyuncaklar sayesinde bir oyuncak koleksiyoneri ve fotoğrafçısı oldu. 10 yıl önce oyuncaklarıyla dünyayı dolaşmaya başlayan Şentürk, şu ana kadar 18 ülke ve 55 şehir gezdi ve “Oyuncaklar Tatilde” adlı projeyi hayata geçirdi. Şentürk ile oyuncakların dünyasını konuştuk.

ÇOCUKLUK ARKADAŞLARI

Her oyuncağın ayrı bir hikaye taşıdığını söyleyen Şentürk, çocukluk hikayesini şu sözlerle anlattı: “Çocukluk yıllarımda alerjik rinit (bahar nezlesi) rahatsızlığım nedeniyle sık sık hasta olurdum. O dönem ailem, sokağa çıkmama fazla izin vermediği için zamanımın büyük bölümünü evde geçirmek durumunda kalıyordum. Oyuncaklarla arkadaşlığım o yıllarda başladı. O dönemden bu yana bana arkadaşlık ettiler diyebilirim. Bu yüzden koleksiyonumdaki parçalar benim gözümde sadece birer oyuncak değil, birçoğuyla geçmiş yıllara dayanan hatıralarım var."

Fotoğrafladığı oyuncaklarını sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Şentürk, “Oyuncaklar Tatilde” projesinin hikayesini şöyle anlattı: “Pandemi dönemine kadar eşimle sık sık yurtdışı seyahatlere çıkıyorduk. Tatile giderken yanımda götürdüğüm oyuncakları fotoğraflamaya başladım. ‘Oyuncaklar Tatilde’ projesi böylece doğmuş oldu.”

“HER ZAMAN YANIMDALAR”

Şentürk sadece tatile çıktığı zaman değil normal günlerde de oyuncaklarını yanında taşıyor. Şentürk, oyuncaklarla yaşamını şöyle dile getirdi: “Tatile çıkmadan en az üç dört gün önce gidilecek ülke ve şehre uyabilecek figürleri seçerek ayrı bir çanta hazırlıyorum. Ayrıca gittiğim yerlerde yeni parçalar alabileceğim mağazalar varsa onları da önceden internet üzerinden belirliyorum. Aslında oyuncakları sadece gittiğim şehirlerde fotoğraflamıyorum, gündelik hayatımda da her zaman yanımdalar. Sabah evden çıkarken yanıma mutlaka dört beş parça figür alırım. Her gün farklı oyuncaklar seçmeye özen gösteriyorum. Toplu taşımadan, yemek yemeye gittiğim restorana, manzaralı bir sahil kenarından alışveriş merkezine kadar aklınıza gelebilecek her yerde oyuncakların fotoğraflarını çekiyorum. Tatil projesi de bu çekimlerin bir ayağı aslında.”

“BAĞ KURUYORLAR”

Şentürk, tutkusunun insanlar tarafından çoğu zaman tuhaf karşılandığını ama çocukların büyük bir merakla ilgilendiğini söyleyen Şentürk, “Çoğu insan tuhaf karşılıyor başta, ancak çektiğim kareleri gördüklerinde daha yakın bir ilgi göstermeye başlıyorlar. Pek çok kişi çocukluğunda sahip olduğu ya da almak istediği figürleri görünce kendisiyle bir bağ kuruyor fotoğraflarımda. En meraklı kitle elbette ki çocuklar oluyor, oyuncaklarla uğraşan bir yetişkin gördüklerinde hoşlarına gidiyor. Çocuklar dışında bir de Asya kökenli turistler var. Ya fotoğrafladığım figürü yakından görmek ya da benim fotoğrafımı çekmek istiyorlar.” dedi.

Oyuncağın çocuklar üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu dile getiren Şentürk, “Çocuklar hayatı oyuncaklar üzerinden kurguluyorlar. Günümüzde bu bağ teknolojinin de etkisiyle bir ölçüde kopmuş durumda. Ben çektiğim fotoğraflarla her yaştan insanın bu bağı tekrar kurmasına aracı olmaya çalışıyorum. Benim için oyuncaklar gündelik hayatın stresinden uzaklaşmanın en eğlenceli yollarından birisi. Onlar sayesinde hayata, olaylara bakış açım değişti. Onlarla yıllar içerisinde kurduğum bağdan dolayı çok mutluyum.” diye konuştu.

Ulaş Şentürk'ün çalışmalarını takip etmek için burayı Instagram sayfasını ziyaret edebilirsiniz.