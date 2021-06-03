Nurettin Teksan Ortaokulu “eTwinning”e katıldı

Avrupa’daki okullarla iletişim kurmak ve projeler geliştirmek için oluşturulan okul ağı “eTwinning”e katılan Nurettin Teksan Ortaokulu; yürüttüğü projelerle de “eTwinning Okulu” olma yolunda ilerliyor

Fenerbahçe Mahallesi'nde yer alan Nurettin Teksan Ortaokulu Avrupa’daki okullarla iletişim kurmak ve projeler geliştirmek için oluşturulan okul ağı “eTwinning” platformuna katıldı; 2020-2021 eğitim yılında yürüttüğü beş farklı proje ile de “eTwinning Okulu” olma yolunda önemli çalışmalara imza attı.

“PROJELER YÜRÜTTÜK, İŞBİRLİĞİ YAPTIK”

Okulun yenilikçi, gelişime açık istekli öğretmenleri ve idarecileri ile “eTwinning” faaliyetlerine katıldığını ve projeler yürüttüğünü dile getiren Nurettin Teksan Ortaokulu Müdürü Mehmet Ali Eren, şöyle devam etti: “Ulusal ve uluslararası okullardaki paydaşlarıyla işbirliği yaptı. Okul eğitimi kategorisinde AB Erasmus Plus akreditasyon programına dahil olan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün konsorsiyum ortağı oldu. eTwinning projelerinin yürütülmesinde aktif rol alan öğretmenlerimiz F. Tuba Üstünkal'a, Kürşad Şimşek'e ve idareci olmalarına rağmen proje yürüten Serap Fidan ile Erdem İncigüz'e teşekkür ediyorum. Başarılarımız daim olsun.”

“KÜLTÜR ELÇİLERİ”

eTwinning kapsamında 'Kültür Elçileri' isimli projesinin kurucusu olan Müdür Yardımcısı Serap Fidan da proje çerçevesinde yapılan etkinlikler hakkında şu bilgileri verdi: “Kültür Elçileri sloganıyla fiziki etkinlikler, kitap okuma etkinliği, sanat etkinlikleri, görsel sanatlar ile serbest etkinlikler uygulamalı olarak yapıldı. Böylece öğrencilerin korona virüsü salgınından olumsuz yönde etkilenmemelerini sağladık. Proje etkinliklerimiz kapsamında Feneryolu Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yapıp, etwinnerlerimize geleneksel sanatlarımızdan ebru ve çini yaptırdık. Yöresel yemeklerimizi araştırıp tariflerine uygun hazırlayıp ve sunduk. Türkülerimizin hikayelerini araştırdık hatta bu türküleri müzik öğretmenimiz Şeyda İrkil’in katkıları ve klavye performansıyla öğrencilerimiz ile birlikte seslendirdik.”

Fidan, “Yaptığımız tüm etkinlikleri web 2.0 araçları ile e book, poster, logo, bülten, video kolaj gibi ürünlerle destekleyerek öğrencilerimizin bilgi iletişim teknoloji okuryazarlığı, öz farkındalık, işbirliği, yaratıcılık gibi becerilerini de geliştirmeye çalıştık” dedi.

“ORTAKLAR İLE İLETİŞİM SÜRÜYOR”

Fidan, yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında projede karışık ve ikili takımlar oluşturup, ortak ve işbirlikli ürünler yaptıktan sonra da ortaklar ile iletişimlerinin sürdüğünü söyledi ve şu bilgileri ekledi: “İkili takım eşlemesinde birlikte çalıştığımız Dobruca Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Seher Saat ve Okul Müdürü T. Ziya Demirtaş okulumuzu ziyaret etti. Hazırladıkları Kültür Elçileri afişini okulumuza teslim ettiler, biz de onlara hazırladığımız proje bültenimizi, katılım belgelerini, plaket ile küçük hediyelerimizi takdim ettik.”











