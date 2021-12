"Müzisyenler doktorlar gibi ülkeden kaçmak isteyecekler"

Enstrüman parçalarından sahne ve stüdyoda kullanılan malzemelere kadar her şeyin kur üzerinden ülkeye girmesi, müzisyenlere büyük darbe vurdu. Müzisyen Nurullah Evyapan, "Müzisyenler git gide fakirleşecek, doktorlar, mühendisler gibi ülkeden kaçmak isteyecekler" dedi

Neredeyse toplumun her kesimi, kur artışına bağlı olarak yükselen fiyatlardan etkileniyor. Temel gıda maddeleri başta olmak üzere her şey zamlanıyor. Kur artışından etkilenen sektörlerden biri de müzik sekötürü. Enstrüman ve parçalarının ithal olması sebebiyle, müsizyenlerin alım gücü her geçen gün azalıyor.

Kadıköylü müzisyenler, içinde bulunduğumuz ekonomik durumda neler yaşadıklarını gazetemize anlattı.

“GÖRDÜĞÜM EN FAHİŞ FİYATLAR”

Nefesli enstrümanlar çalan ve bunların teknisyenliğini yapan Nurullah Evyapan, müzisyenlerin gözünden ekonomik durumu şöyle değerlendirdi: “Ekonomideki olumsuz değişim ve döviz kurlarının artışı, ithal ürün kullanan tüm sektörleri etkilediği gibi müzik sektörünü de olumsuz yönde etkiledi. Zira bugün bir konser sahnesinde gördüğümüz enstrüman, kablo, aksesuar, stand, kulaklık, enstrüman telleri, ses sistemleri vs. tamamı ithal ürünler ve ithal eden firmalar bunları dövizle alıp Türkiye'ye getiriyor. Dövizdeki en küçük artış bile bunların fiyatını etkiliyor. Enstrümanların pahalılaşması profesyonel müzisyenden en amatörüne kadar hepimizi etkiliyor. Ekim ayında 10.000 TL olan bir enstrüman aralık ayı ortalarında 25.000 TL oldu. Müziğe başladığım günden bu zamana kadar gördüğüm en fahiş fiyat artışı bu. Öte yandan bu enstrümanların satışı tüm hızıyla devam ediyor ve alabilen sadece 'zengin' diye tabir ettiğimiz kesim. Halkın büyük bir kısmının alım gücü her şeyde olduğu gibi enstrümanlar konusunda da düştü.”

"DOKTORLAR, MÜHENDİSLER GİBİ ÜLKEDEN KAÇMAK İSTEYECEKLER"

Evyapan, “Müzisyenler maalesef her toplumsal olayda olduğu gibi bu olaylardan da çok olumsuz etkilendi ve daha da kötüye gidecek. Gitarist, tellerini değiştirirken nerdeyse iki katı fiyata değiştirecek. Klarnetçi, saksafoncu enstrümanına kamış alırken iki katı ücret ödeyecek. Baterist baget alırken yine aynı ve bunlar sadece enstrümanların aksesuarları. Enstrümanını değiştirmek isteyen nerdeyse değiştiremeyecek çünkü %100 zamlanan bir piyasadan bahsediyoruz. Bununla beraber çaldıkları yerlerdeki kaşeleri ya aynı kalacak ya da %20 oranında bir artış olacak yani git gide fakirleşecekler. Bundan sonraki süreçte müzisyenler de ülkeden kaçmak isteyecek. Tıpkı doktorlar, mühendisler gibi... Yani sektörün kalitesi kesinlikle düşecek” şeklinde konuştu.

“TEL YENİLEMEK BİLE ZORLAŞTI”

Yaklaşık 20 yıldır müzikle uğraşan, şu an vapur ve metro müzisyenliği yapan Taylan Zara, “Pandeminin başından beri müzisyenler olarak çok kötü şartlarda yaşamaya başladık. Son zamanlarda ise tam her şey düzeliyor derken ekonomik zorlukları daha derinden yaşamaya başladık. Doların yükselmesiyle birlikte artan masraflar, zaten az kazandığımız paranın giderek yok olması, müzikle ilgili her şeyde fiyatların artması müzisyenleri inanılmaz zor durumda bırakıyor. İnanın şu an enstrümanımıza bir şey olsa yerine yenisini koyamayız. Tel yenilemek bile çok zorlaştı, fiyatlar 2-3 katına çıktı” dedi ve şöyle devam etti: “Daha ileri seviyede iş yapmak isteyen arkadaşlarımız var. Beste yapıp, şarkı çıkarıp piyasaya sürmek isteyenler için stüdyo masrafları inanılmaz arttı. Klip çekmeye çalışsan, şarkının reklamını yapmak istesen her şey dolar üstünden olduğu için çok pahalıya geliyor. Şu an bir müzisyenin destek görmeden yukarılara çıkması neredeyse imkansız. Sadece karnımızı doyurabilecek şartlarda yaşıyoruz. Siyasiler bu kadar akıl dışı davrandığı sürece müzisyenlik üzerine konuşamayız bile.”

“GELECEĞE UMUTLA BAKAMIYORUM”

Hem keman çalan hem de şarkı söyleyen Üner Demir ise konuya ilişkin şunları dile getirdi: “Döviz kuru meselesi müzisyenleri harap ediyor dilebiliriz. Çünkü bizim enstrümanlarımızın telleri ve enstrüman yapımında kullanılan parçalar tamamen bir ithaalat kalemi. Onun haricinde bizim sahnede ve stüdyoda kullandığımız ekiplanlarım tamamı ithal. Yani dövizle ülkeye geliyor. Dolayısıyla bizler artık daha çok zorlanıyoruz. Zaten pandemiyle birlikte gelen zorlukların üstüne yenileri eklendi. Benim 60 TL’ye aldığım bir keman teli şu anda 300 TL. Mevcut iktidar döneminde müzisyenler, tiyatrocular, genel olarak sanatçılar hiçbir zaman çok önde tutulan kişiler değildi. Üzerine pandemi gelince 2 katı zorlandık. Üzerine döviz kuru gelince daha da zorlandık. Bir müzisyen olarak geleceğe, mevcut iktidar döneminde umutla bakamadığımı açıkça söyleyebilirim. Bundan sonraki süreçte bir takım önlemler alınmazsa daha fazla etkileneceğimizi düşünüyorum.”