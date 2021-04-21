Haftalık Bağımsız Gazete 22 Nisan 2021
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‘Mutsuzluğun Resmi’ni çizdiler!
‘Mutsuzluğun Resmi’ni çizdiler!
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‘Mutsuzluğun Resmi’ni çizdiler!

Sokak sanatçıları İzinsiz ve Canavar, Kadıköy’deki bir duvara, pandemi nedeniyle geçim sıkıntısı yüzünden hayatını kaybeden insanların anısına “Mutsuzluğun Resmi”ni çizdi

‘Mutsuzluğun Resmi’ni çizdiler!
Gökçe UYGUN

Meşhurdur, Nazım Hikmet’in ‘Saman Sarısı’ adı şiirinin ilk dizesi, ünlü ressam Abidin Dino’ya şu soruyla başlar; “Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin?”

Mutsuzluğun ayyuka çıktığı pandemi günlerinde, mutluluğun değil mutsuzluğun resmi yapıldı. ‘İzinsiz’ ve ‘Canavar’ lakaplı sokak sanatçıları, pandemi döneminde geçim sıkıntısı yüzünden hayatını kaybeden insanların anısına “Mutsuzluğun Resmi” isimli bir çalışmaya imza attı. Yoğurtçu Parkı’ndaki tenis kortunun arka duvarında yer alan eser, sanatçıların ifadesiyle “salgın üzerine karışık teknik” ile çizildi.

 İzinsiz, Instagram hesabında yaptığı açıklamada “Toz pembe bir cehennemde mahsur kaldık. Eskisi normalmiş gibi yeni normalimiz yeni yasak ve kurallarla geldi” diyerek, şunları yazdı: “Bugünlerin hâlini duvara not edeyim istemiştim. Sonra Canavar’a ‘Bana mutsuzluğun resmini çizebilir misin?’ dedim. O da içini döktü. İki arkadaş bir duvarda dertleştik. Üstüne küçük bir isyan çizmek için bana bir ‘Guernica’ verdi. Mutlunun mutsuza borcu var. Mutluluğa olduğu gibi mutsuzluğa da ortak olana kocaman sevgiler! Bizi yalnız bırakmayan görünmez emeklere de teşekkürler!”

“ACI BİR MUTLULUK…”

Canavar da Instagram’daki hesabında şu yorumu yaptı: “Bu dönemde etrafımdaki insanlardan, arkadaş ve dostlarımdan umutsuzluk, geleceksizlik, ölüme yaklaşma çığlıkları duyduğum ortak dertlerimizin ortasında, gözlerimizi toz pembeye boyamaya çalışanlara bu resmi ‘Siz yaptınız!'’ diyoruz. ‘Mutsuzluğun resmi’ ile bir parça olsun mutlu etmek istedim. Acı bir mutluluk da olsa... Yalnız değilsiniz, yalnız değilim! Yalnız olmadığımı bu ortaklığa davetiyle hissettiren, bana açtığı bu önemli dostluğu için İzinsiz’e ve bizi yalnız bırakmayan görünmez emeklere teşekkürler.”

Etiketler; #gökçe uygun #izinsiz #Canavar #pandemi #resim #kadikoy #yoğurtçu parkı #kurbağalıdere
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