Mutlu İnsanlar Mutlu Hikâyeler -4

“Mutlu İnsanlar Mutlu Hikâyeler” yazı dizisi bu hafta Kadıköy Belediyesi Kadıköy Belediyesi Alzheimer Merkezi ve Sosyal Yaşam Evi’ne eşini götüren Ömür Kınacıoğlu’nun hikâyesi ile devam ediyor. Kınacıoğlu , “Bu merkez bize biraz nefes alma, biraz huzur bulma yeri” diyor

Sosyal belediyecilik misyonu doğrultusunda hizmetlerini sürdüren Kadıköy Belediyesi; ilçede yaşayan, çalışan ve hatta sadece sosyalleşmek için burayı tercih eden tüm yurttaşların ‘iyiliği ve esenliği’ için hayatın her alanına dair projeler üretip hayata geçiriyor. Biz de okurlarımıza her hafta Kadıköylülerin mutlu hikâyesini anlatıyoruz.

Mutlu İnsanlar Mutlu Hikâyeler bu hafta Kadıköy Belediyesi Alzheimer Merkezi ve Sosyal Yaşam Evi’ne eşini götüren Ömür Kınacıoğlu’nun hikayesiyle devam ediyor.

Ömür Kınacıoğlu

Eşim pilot albay Vural Kınacıoğlu. Biz yaklaşık 10 yıldır bu hastalıkla uğraşıyoruz, ama son iki yılı çok daha ağır geçiyor. Çok özel ilgi ve ihtimam gerekiyor. Yazlıktayken internette Alzheimer Merkezi’nin reklamlarını gördüm. Büyük bir hevesle geldik. Hatta buranın ilk misafirlerindeniz, bu ikinci yılımız.

Hastalık giderek ilerliyor ama inanıyorum ki biz bu Alzheimer Merkezi’ne geldiğimizden beri evreleri geciktiriyoruz, durdurmak mümkün değil ama geciktiriyoruz. Buraya gelmeseydik, bu dostluğu, bu çalışma ortamını bulamasaydık ben Allah gecinden versin belki de eşimi kaybetmiştim. Bazı günler benim adımı unutuyor; “bacım” diyor, “ablam” diyor ama buraya geleceğini unutmuyor. Mutlaka tıraşını oluyor, hazırlıklarını yapıyor ve arkadaşlarım beni bekler diyor. Bunlar küçücük gibi görünebilir ama bizim hayatımızda çok özel yer tutan noktalar.

Burada bir ‘kankası’ var el ele, kol kola öpüşüp birbirlerini bekliyorlar. Biz eşler de tanıştık, bu merkez bize biraz nefes alma, biraz huzur bulma ve yavrularımızın -biz artık yavrularımız diyoruz onlara- burada mutlu olduklarını gösteren bir yer.

Burada çok güzel faaliyetler oluyor. Bir gün eşim elinde bir kavanoz turşuyla geldi, turşu yapmışlar. Benim yaptığımdan daha güzel yapmışlar. Mandala çiziyorlar, küçük hediyelik eşyalar yapıyorlar, geziler, söyleşiler yapıyorlar. Beni en çok mutlu eden şey, gurur duyduğum bir konu bu kurumla ilgili olarak, geziye gittiğimiz zaman tam teşekküllü bir ambulans bizimle birlikte geliyor ve dönüyor. Bu muhteşem bir şey ve eşimi büyük bir huzurla getiriyorum buraya.

Belediyemize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Keşke her mahallede böyle kurumlar olsa ve böyle profesyonel insanlar yetiştirilse. Buradaki, insanlar harikalar, bu işi yapmak için doğmuşlar gibi. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun var olsun.

ALZHEIMER MERKEZİ VE SOSYAL YAŞAM EVİ

Alzheimer Merkezi ve Sosyal Yaşam Evi, Alzheimer hastalarının sosyal yaşama katılmalarını sağlamak amacıyla, 21 Eylül 2017’de Dünya Alzheimer Günü’nde hizmete açıldı.

19 Mayıs Mahallesi’ndeki iki katlı yapının ilk katında Alzheimer hastalarına hizmet veriliyor. Alanlarında uzman danışmanların desteği alınarak tasarlanan merkezde hastaları yaşama bağlamak, yaşam enerjisi vermek, günlük yaşam faaliyetlerini keyifli geçirmelerini sağlamak hedefleniyor. Merkezde gerçekleştirilen aktivitelerle hastalığın evre atlamasını geciktirmek hedefleniyor.

Alzheimer Merkezi’nde hasta yakınlarına da bireysel-grup psikoterapileri, eğitimler ve seminerlerle hastalık konusunda bilgi ve destek veriliyor.

Binanın ikinci katında yer alan Sosyal Yaşam Evi’nde ise 65 yaş ve üzerindeki yurttaşların aktif ve sağlıklı yaş almalarına yardımcı olmak, psikolojik destek sağlamak, sosyalleşmelerine ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak için koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmetler sunuluyor.

http://alzheimermerkezi.kadikoy.bel.tr/

19 Mayıs Mahallesi, Sultan Sokağı No:29, 34736 Kadıköy/İstanbul

(0216) 356 11 15